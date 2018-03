Stiri pe aceeasi tema

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit in cursul zilei de marți și miercuri noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din 5 locații, respectiv Tomșani, Sinaia, Barcanești, Ciorani și Azuga, acestea fiind inundate…

- V. S. Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova deschide maine una dintre cele mai spectaculoase secții muzeale, la Slanic. Evenimentul „Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru”, organizat in cadrul Programului „Romania 100”, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita joi, 15 martie, la evenimentul ‘Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru’, organizat in cadrul Programului ‘Romania 100’, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național unitar roman. Acțiunea va avea loc la orele 11.00 la…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, potrivit Agerpres. „In data de 10.03.2018, in jurul orelor ...

- Colaborarea dintre deputatul de Prahova, Rodica Paraschiv, și Asociația Pacienților Oncologici din Romania, prin președintele acesteia, Iolanda Gheorghiu, continua și in acest an, pentru a veni in sprijinul femeilor din localitațile județului Prahova. Miercuri dupa-amiaza, la Ștefești, Rodica Paraschiv…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Noapte de cosmar pentru doi copii si mama acestora dupa ce micutii au fost rapiti de tatal lor, un cetatean grec, Georgios Micheloudachis. Tatal nu avea drept de vizita si a luat-o cu forta pe fetita de 10 ani si pe fratiorul acesteia, in varsta de opt ani, de pe strada, din localitatea Varbilau, judetul…

- Polițiștii din Prahova cauta doi copii care au fost luați de tatal lor, fara acordul mamei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lipsire de libertate și nerespectarea hotararilor judecatorești. Cei care pot oferi informații ...

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța duminica decizia profesorilor din 28 de județe, printre care și Prahova, de a nu participa la simularea examenului de Evaluare Naționala, care se desfașoara in perioada 5-7 martie 2018. O forma de protest fața de discriminarile din Legea salarizarii,…

- V. Stoica Deși, pentru o perioada scurta de timp, numarul cazurilor de rujeola inregistrate in Prahova a fost in scadere, situația anunțata ieri de catre reprezentanții Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile este ingrijoratoare: o treime dintre cazurile confirmate și…

- Dupa caderile de zapada din ultimele zile, mai multe echipaje de pompieri si jandarmi au iesit pe strazi pentru deszapezire in zona unitatilor medicale din Prahova. Zeci de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, miercuri, la Spitalul Municipal sau Spitalul Judetean de Urgenta din…

- La nivelul judetului Prahova s-au inregistrat in saptamana 19.02.2018-25.02.2018 23 cazuri de rujeola, informeaza DSP Prahova. Pe grupe de varsta situatia cazurilor este urmatoarea: -0-1 an——– 2 -1-4 ani——–8 -5-9 ani —— 5 – 10-14 ani – 3 -15-19 ani — 2 -25-29 ani—-2 -30-34 ani— 1 …

- RECOMANDARI PENTRU ZILELE CU TEMPERATURI SCAZUTE In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatatii recomanda populației sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze…

- Greva declansata saptamana trecuta de angajatii Salinei Praid continua si luni, protestatarii asteptand sa se ia o decizie legata de revendicarile lor in sedinta Consiliului de Administratie (CA) al Salrom, care va avea loc marti, a precizat, pentru AGERPRES, liderul de sindicat Kelemen Jozsef. "Continuam…

- V. Stoica Compania Naționala de Cai Ferate – CFR SA inchiriaza pentru o perioada de patru ani – prin intermediul Bursei Romane de Marfuri – secții de circulație feroviara neinteroperabile, individual sau grupate, in scopul realizarii activitaților de gestionare a infrastructurii feroviare și asigurarii…

- Procurorii DNA Bucuresti au declansat o ancheta care vizeaza PSD Prahova. Anchetatorii sunt interesati de felul in care au fost cheltuiti banii filialei in mai 2014, perioada in care au avut loc alegerile europarlamentare.

- Traficul feroviar in judetul Prahova a fost deschis pe firul 2 de circulatie, pe distanta Brazi - Ploiesti Vest - Buda, anunta CFR. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea…

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti. Circa 80 de mineri sunt blocati in subteran si refuza sa iasa, in timp ce altii protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici si a lispei investitiilor.

- 16 polițiști rutieri actioneaza la aceasta ora pe DN 1 cu mai multe aparate radar pentru prevenirea si combaterea excesului de viteza in principal, dar și pentru prevenirea si combaterea celorlalte cauze generatoare de accidente. La activitați participa si reprezentanti RAR, anunta IPJ Prahova.

- Fostul deputat Vlad Cosma si tatal acestuia, Mircea Cosma, fost presedinte al CJ Prahova, au ajuns la Instanta Suprema unde se judeca ultimul termen al procesului in care sunt acuzati de coruptie. In prima instanta cei doi au fost condamnati la cinci ani, respectiv opt ani de inchisoare, fiind acuzati…

- Politistii din Prahova care au intrat in forta din greseala in apartamentul unor batrani nevinovati spun ca aveau mandat de perchezitie pentru trei adrese din Bucuresti. Eroarea s-ar fi produs din cauza coordonatelor GPS oferite de Directia de Operatiuni Speciale, care avea in supraveghere telefonul…

- Un accident rutier grav s-a produs vineri in jurul orei 15.35 pe DN1, la ieșirea din localitatea Azuga spre Predeal. Potrivit IJP Prahova, traficul rutier este ingreunat, polițiștii rutieri dirijand...

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- APIA Prahova va face cunoscut ca, in perioada 01 martie — 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor și dezvoltarii rurale și al ministrului finanțelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- ”Unu: foarte curajoși Andreea și Vlad Cosma. Ei sunt victime. Ei nu sunt doamna procuror Moraru, fosta adjuncta și mana dreapta a lui Kovesi. Ei sunt victime. Sunt cei care au fost harțuiți ani de zile, dar au reușit sa treaca peste orice și sa ne arate fața hidoasa a acestor odioși. Ce s-ar…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi dupa-amiaza, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, in zona statiunii Busteni, coloana deplasandu-se cu o viteza de aproximativ 20 km/h. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Peste 80 de cadre didactice din județul Ilfov, cat și din țara, s-au intalnit, pe 30 și 31 ianuarie la Centrul Cultural Buftea, la a treia ediție a conferinței ”Impreuna impotriva violenței”, marcand astfel și Ziua Internaționala a non-violenței, o tema de actualitate ce trateaza un fenomen din ce…

- Este vorba de un barbat de 24 de ani care conducea un BMW X5 cu numere de Prahova. Acesta a acrosat un autobuz al RATB, a fugit mai departe si a intrat in alte doua masini care erau oprite la semafor.Din primele imagini modelul Opel Astra I al unei incepatoare este considerat acum dauna…

- Transport agabaritic pe traseul Oltenita - Ploiesti Arhiva. Un transport agabaritic de aproape 60 de metri lungime pleaca în aproximativ doua ore din zona Portului Oltenita, din judetul Calarasi, spre Ploiesti, judetul Prahova. Cu o greutate de peste 300 de tone si o latime de 3,5 metri,…

- Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IJP Prahova, care au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Ploiești, au descoperit aici arme și muniții deținute ilegal.

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri.

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti si imprejurimi: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de…

- Radu Oprea, fost prefect trimis in judecata, propus ca ministru al Mediului de Afaceri Senatorul Radu Oprea, fost prefect al judetului Prahova, a fost trimis in judecata, in ianuarie 2016, pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, dar in prezent este propus de PSD ca ministru pentru…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, pe Centura de Vest a Ploiestiului. Potrivit IJP Prahova, accidentul a avut loc in sensul giratoriu din dreptul autostrazii A3, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina rasturnandu-se pe partea carosabila.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Nationale. 'Vineri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- F. T. Ieri, pe DJ 148, in zona localitații Cioranii de Jos, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o femeie in varsta de 36 de ani și fiul ei (de 9 ani) au suferit rani grave, care au necesitat intervenția personalului medical. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au…

- Peste o suta de perechi de incalțaminte pentru iarna au fost daruite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului oamenilor nevoiași din localitatea Cioceni, Prahova. De altfel, nu este prima data cand satenii din Cioceni primesc vizita voluntarilor. Aici, au mai fost derulate campaniile…

- Un accident de circulatie s-a produs joi dimineata, in jurul orei 7:30, pe Soseaua Vestului, in zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost acrosat de masina. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Ambulantei, medicii luand decizia sa transporte victima la Spitalul Judetean de…

- Un barbat din orasul prahovean Slanic a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti dupa ce a fost injunghiat in abdomen. Agresorul a fost prins de catre un echipaj de jandarmi la scurt timp dupa producerea faptei. Acesta a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu…

- Solstițiu inseamna „soare nemișcat”. In emisfera nordica, 21 decembrie este prima zi de iarna astronomica. Este cea mai scurta zi și cea mai lunga noapte a anului, in tara noastra. Acest eveniment astronomic este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința…