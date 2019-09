Stiri pe aceeasi tema

- “Limba romana este intaia granița a tarii mele care trebuie pazita, aparata si fortificata.” Sunt cuvintele rostite de Grigore Vieru și care ar trebui sa fie pe buzele tuturor romanilor, oriunde s-ar afla!

- Devenit un reper al artei din Bucovina, cunoscutul si indragitul artist Radu Bercea a fost sarbatorit joi la Gura Humorului, la implinirea varstei de 80 de ani. La sarbatoarea organizata in salile Casei de Cultura din localitate de catre conducerea Primariei Gura Humorului prin intermediul ...

- "S-au alocat bani pentru acest an prin bugetul Ministerului Agriculturii pentru crearea sistemului antigrindina si in judetul Mures. Va fi un centru zonal care va gestiona activitatea in judetele Mures si Alba. Va fi creat un sistem antigrindina in zona Reghin, precum si in zona de sud a judetului,…

- Duminica a fost o zi cu forfota mare și toropeala, dar raul Mureș a mai potolit fierbințeala și ne-am bucurat, alaturi de cateva sute de albaiulieni, de mișcare in aer liber, la Descopera Rowmania – o campanie naționala care urmarește reconectarea oamenilor la natura, la sanatate, valorificarea patrimoniului…

- Politia Locala a declarat razboi „rablelor” de pe domeniul public din Pitesti. Politia Locala Pitesti a inceput, in urma cu cateva luni, un recensamant al „柮ablelor”・abandonate pe domeniul public cu scopul de a clarifica situatia lor juridica si a le scoate din parcarile publice sau de resedinta. Statistica…

- Prefectul judetului Mures, Mircea Dusa, a anuntat vineri, ca a solicitat primariilor sa ia masuri de dezinsectie in special in zonele cu vegetatie bogata si in cele de pe cursurile raurilor, pentru...

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din municipiul Falticeni, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier violent pe E 85, la intrarea in Suceava, in dreptul Hotelului Imperium. Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la zece minute…

- In urma ploilor torentiale de marti dupa amiaza, s-au format suvoaie, iar o vaca a fost luata pe sus de ape in satul Comanesti, care apartine de comuna Hasmas. Un ofiter si patru subofiteri de la Sebis, ajutati de o barca, s-au deplasat la fata locului pentru a incerca sa salveze animalul. Alti doi…