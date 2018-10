REPORTAJ Mureş: Producătorii români de usturoi încep să răzbească în faţa concurenţei chinezeşti şi turceşti Producatorii romani de usturoi sustin ca incep sa castige teren in fata concurentei chinezesti si turcesti, dupa ce au reusit aclimatizarea semintei certificate de usturoi, provenita din Franta, care, odata crescuta in solul din Romania, da produsului o savoare aparte. Un caz de producator de succes este Emese Balazs, din Madarasu de Campie, judetul Mures, care a reusit sa infiinteze o plantatie de patru hectare de usturoi, cu doua productii anuale, o productie de toamna si una de primavara. "Producem usturoi din samanta certificata, de toamna. Lucram pe patru hectare. In acest an productia ne-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

