- ING Bank Romania nu mai asigura servicii la casieriile fizice incepand de astazi, termenul fiind stabilit in septembrie. Banca și-a mai anunțat clienții, atât la începutul anului, cât și în vară, că va recurge la această operațiune,…

- Mestesugul prelucrarii lemnului, invatat in Muntii Apuseni de la parinti si bunici, este pe cale de disparitie, in ziua de astazi fiind doar 20 de mesteri populari, iar tinerii nu mai vor sa invete aceasta meserie, deoarece castigurile au scazut mult comparativ cu anii trecuti.

- "Trebuie sa avem o evaluare, sa vedem acolo unde avem puncte sensibile, in ce ne impotmolim pentru a putea raspunde. (...) Vrem sa mergem pe prevenire, si mai putin pe inlaturarea (...) dezastrelor produse de calamitati si, de aceea, trebuie sa luam in calcul toti acesti factori si sa incercam incet,…

- In urma cu șapte ani și jumatate, Dan Bittman a fost diagnosticat de medicii din tara cu stenoza carotidiana asimptomatica. Solistul a preferat sa se lase pe mainile specialistilor din Austria, unde s-a si operat la acea vreme, noteaza click.ro. Bittman a rememorat pentru adevarul.ro chinurile prin…

- Constantin Toma a fost voat, in urma cu doi ani, primar al Buzaului, cu un scor covarșitor. ”Mulțumesc domnului Ciolacu. Recunosc acum, dupa doi ani, ca la acea vreme, nici nu m-aș fi propus, nici nu m-aș fi ales, dar a insistat și am zis sa incercam. Chestia asta m-a obligat foarte mult…

- La poalele Metaliferilor, pe o suprafața de 50 de kilometri patrați, mai puțin de 270 de suflete iși duc veacul parca izolate de lume. Ceru Bacainți, comuna cu cea mai mica populație din Romania, te intamplina intr-un cadru natural de basm, dar uitat de oameni. Deși distanța pana la drumul principal…

- Ultimul cojocar de pe Valea Muresului Superior, Grigore Covrig, din Idicel Padure, ajuns la varsta de 62 de ani, dintre care 50 de ani a practicat acest mestesug, este ingrijorat ca meseria sa se va pierde, din lipsa de ucenici, desi aparitia festivalurilor si a manifestarilor folclorice a insemnat…

- Un inginer horticol din comuna Gurghiu, Levente Laszlo, impreuna cu familia sa, sotia si cei trei copii, au reusit sa ii uimeasca pe participantii la a XIII-a editie a Festivalului Vaii Gurghiului, prezentand in premiera o Casa a Fluturilor Exotici, in care au putut fi admirati in mediul lor natural…