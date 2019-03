Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei din județele Mureș și Cluj sunt cercetate de polițiștii din Aiud pentru furt calificat. Acestea au fost prinse in flagrant delict dupa ce au sustras suma de 1.250 de lei din locuința unei persoane din Poiana Aiudului. Cele trei femei au profitat de faptul ca victima, pe perioada cat la lipsit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari nowcasting de cod galben de ceata densa, valabile in orele urmatoare, in 12 judete din Transilvania si Moldova. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in localitati din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Mures se…

- FOTO – Arhiva Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” Cluj au intervenit marți dimineața, in jurul orei 5:15, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un incendiu izbucnit la o baraca improvizata din lemn, situata in zona strazii Panait Cerna, din municipiul…

- Senatorul USR Cluj, Mihai Goțiu, a facut un amendament la Legea bugetului, prin care a solicitat alocarea a 9,15 milioane de lei pentru reabilitarea podului peste Arieș, situat pe varianta ieșirii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri, 15 februarie, la Casa Fotbalului, cu incepere de la ora 11:00, va avea loc nu numai tragerea la sorți pentru meciurile de baraj pentru promovarea in Liga 3, unde viitoarea campioana din Prahova va afla cu ce judet va fi “pereche”, ci se va stabili si “tintarul” Cupei Romaniei la juniori! In…

- Conform proiectelor semnate în 2017, respectiv 2018, un total de 189 de localitați din județele Cluj și Salaj urmeaza sa fie racordate cu apa captata din râurile Arieș și Someș. Județul Cluj se întinde pe doua bazine hidrografice distincte, Someș-Tisa, respectiv Mureș, acesta din…

- Conducerea lui Dinamo s-a ințeles cu Ioan Hora și Mihai Raduț, jucatori care ar trebui sa-i inlocuiasca pe Hanca și Salomao, aceștia din urma fiind pe picior de plecare. Mihai Raduț (28 de ani) mai are contract cu Lech Poznan pana la 30 iunie 2020, in timp ce Ioan Hora (30 de ani) e liber de contract…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de duminica, 9 decembrie, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa pentru 9 judete din Moldova și Transilvania, valabile in orele urmatoare. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00 sunt vizate judetele…