Au aparut deja primele flori ale bujorilor de stepa (Paeonia tenuifolia) in Rezervatia botanica de la Zau de Campie, judetul Mures, singurul loc din Europa in care aceasta floare a supravietuit, iar in doar cateva zile au fost inregistrati peste 2.000 de turisti veniti sa ii vada, insa numarul acestora va creste considerabil pana la perioada in care se va atinge inflorirea maxima.



Bujorii de stepa de la Zau de Campie infloresc in perioada aprilie-mai, uneori pana in iunie, si raman infloriti doar sapte zile, au o inaltime intre 10 pana la 30 de centimetri si au florile de culoarea…