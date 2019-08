Un grup de sasi originari din satul muresean Senereus, ale caror familii au emigrat in Germania dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, s-au intors, marti, impreuna cu copiii lor pentru a le preda o lectie de istorie despre victimele unui atac aerian, executat in data de 9 septembrie 1944 asupra unui convoi de refugiati civili, la iesirea din Targu Mures catre Sangeorgiu de Mures. Grupul de peste 40 de sasi, toti stabiliti in Germania, s-au adunat langa crucea de stejar amplasata in urma cu un an pe locul atacului si au adus un omagiu celor peste 40 de morti si peste 100 de raniti, rezultati in…