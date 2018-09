REPORTAJ Harghita: Sărmăluţe preparate după reţete româneşti, ungureşti sau sârbeşti, la tradiţionalul festival de la Praid Mii de sarmalute au fost pregatite, sambata, in centrul statiunii Praid, de echipe de bucatari amatori din Romania, Ungaria si Serbia, care au participat la traditionalul festival al sarmalelor, manifestare foarte iubita in zona si ajunsa la cea de-a XXIII-a editie. La fel ca in fiecare an, locuitorii din Praid, dar si turistii veniti in […] Articolul REPORTAJ Harghita: Sarmalute preparate dupa retete romanesti, unguresti sau sarbesti, la traditionalul festival de la Praid apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

