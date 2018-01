REPORTAJ Galaţi: Ziua Unirii sărbătorită altfel de către alergătorii în cursa ''Hai să dăm mână cu mână'' Aproximativ 20 de iubitori ai sportului în aer liber au decis sa sarbatoreasca altfel Ziua Unirii Principatelor Române, ei participând pentru al patrulea an consecutiv la cursa de 21 de kilometri ''Hai sa dam mâna cu mâna''. Constituiti în grupul activ pe Facebook 'Sa alergam pe faleza', cei aproximativ 20 de galateni au devenit prieteni de-a lungul timpului, fiind uniti de pasiunea pentru sport. O pasiune care, pentru al patrulea an consecutiv, pe 24 ianuarie, se transforma într-un eveniment sportiv-educativ, o alternativa la traditionala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

