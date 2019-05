REPORTAJ Festivalul salamului uscat tradiţional de la Nădlac, produs de familiile de slovaci din localitate Comunitatea slovaca din orasul aradean Nadlac, cea mai mare din tara, a organizat un festival al salamului traditional, produs in zona de sute de ani si devenit un brand local, cele mai bune retete fiind premiate, vineri seara, de specialisti din Serbia, Ungaria si Romania.



In orasul aradean Nadlac, de la granita cu Ungaria, aproape ca nu exista gospodarie in care sa nu se faca salam traditional. Produsul a devenit foarte cunoscut in zona, iar aradenii s-au obisnuit sa mearga la Nadlac special pentru a-l cumpara direct de la familii care si-au transmis reteta din generatie in generatie.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

