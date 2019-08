REPORTAJ A început culesul viilor în judeţul Constanţa In centrul Podisului Dobrogei de Sud, pe platoul si pe terasele de la Adamclisi a inceput campania de recoltare a strugurilor pentru vinificatie, cu aproape o saptamana mai devreme decat se obisnuia, datorita conditiilor foarte bune de coacere din acest an, dupa cum a declarat podgoreanul Vasile Vrancu.



In conditiile climaterice optime de lumina, temperatura si umiditate pe care le ofera aceasta perioada, cu noua zile inainte de inceputul toamnei calendaristice, pe 23 august, a intrat pe randuri prima combina de recoltare in Podgoria de la Adamclisi, dupa ce densimentrul si mustometrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un incendiu s a declansat la anexa unei locuinte din localitatea Adamclisi, pe strada Republicii nr.7.La fata locului, au intervenit doua autospeciale de stingere de la punctul temporar de stingere Baneasa si Adamclisi, cu 8 pompieri. Din primele informatii, arde o anexa de vara.Focul…

- La iesirea din Cobadin, spre localitatea Viisoara, s a produs un incendiu, provenit de la un utilaj agricol. Focul s a extins catre miriste.La incident au intervenit pompierii de la Punctul temporar de stingere Adamclisi, cu o autospeciala de stingere, ei reusind sa localizeze focul si sa preintampine…

- Accident grav produs astazi, pe DJ 226, pe strada Constanței, din localitatea Istria. O femeie în vârsta de 37 de ani, însarcinata în 8 luni, a fost lovita de un autoturism dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. ”În data de 29.06.2019, ora 10.55 în…

- Furtuni puternice afecteaza la aceasta ora o mare parte din judetul Buzau. Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru scoaterea apei din mai multe gospodarii din Buzau, zona Viilor si Rahovei, un subsol de bloc si o gradinita din zona Obor, precum si la Tisau, unde mai multe curti si case au…

- Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul 200 mm, de pe strada Victoriei, din localitatea Topraisar, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi ndash; 18 iunie 2019, in intervalul orar 09.00 ndash; 12.00.Potrivit SC RAJA SA, sunt…

- In judetul Hunedoara, pe DN 7 Sebes – Deva, la kilometrii 356 și 357, circulația se desfașoara pe un fir alternativ, din cauza apei pluviale care inunda parțial suprafața carosabila pe aproximativ 100 metri. In judetul Alba, pe DN 1 Sebes – Aiud, la aceasta ora se circula in conditii de ceata,…

- Pentru realizarea operatiunilor periodice de intretinere a rezervoarelor destinate inmagazinarii apei potabile de la nivelul statiilor de pompare Urluia, comuna Adamclisi, si Pietreni, comuna Deleni, RAJA SA va sista furnizarea apei potabile, vineri ndash; 31 mai 2019, in intervalul orar 08,00 ndash;…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Viilor din Harsova. Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 14.00, un barbat, in varsta de 21 de ani, a condus o autoutilitara pe strada Viilor din Harsova, dinspre strada Transilvaniei catre strada Tabiei.La.un moment dat, ajungand in dreptul…