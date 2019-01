Stiri pe aceeasi tema

- Un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) este in joc la categoria I a tragerii Loto 6/49 care are loc duminica, in timp ce la Noroc reportul depaseste 1,7 milioane lei (peste 363.500 de euro), potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește sa…

- Duminica, 6 ianuarie 2019, au loc primele trageri loto din acest an.La tragerile loto de luni, 31 decembrie 2018, Loteria Romana a acordat peste 47.400 castiguri in valoare totala de peste 3,9 milioane de lei.La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,76 milioane…

- Statisticile privind ocuparea sunt mai slabe daca se ia in calcul intreaga populatie din Romania considerata in varsta de munca, cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani.La aceasta categorie, gradul de ocupare a ajuns in al doilea trimestru la 66,2%, in crestere cu 0,7 puncte procentuale…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 DECEMBRIE 2018. Joi, 20 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 decembrie, Loteria Romana a acordat 22.402 castiguri in valoare totala de 935.645,33 lei. LOTO,…

- Premiul cel mare la extragerea suplimentara LOTO 6/49 din 2 decembrie a fost câșitgat de catre o persoana din Timișoara. Este vorba despre un bilet care a costat doar 10,50 lei.„S-a câstigat marele premiu la Tragerea Suplimentara Loto 6/49 cu un bilet care a costat…

- Stadionul de atletism din Craiova, care trebuia construit inca din 2016 langa arena „Ion Oblemenco“, se dovedeste o investitie costisitoare pentru bugetul local, in urma reproiectarii pentru conversia de la categoria V la categoria III IAAF (omologat de Federația Internaționala ...

- Duminica, 25 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 noiembrie, Loteria Romana a acordat 12.606 caștiguri in valoare totala de 888.226,54 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminica a ajuns la aproximativ 10,73 milioane lei (peste 2,3 milioane euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de 990.000 de lei (peste 212.000 de euro), informeaza Loteria Romana, conform agerpres.ro. La…