- Joi, 14 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 14 februarie: Loto 6/49: 31, 49, 2, 46, 20, 3 Joker: 43, 3, 41, 27, 15 +19 Loto 5/40:26. 18, 37, 7. 38, 22 Noroc: 1, 3, 6, 7, 1, 2, 7 Noroc Plus: 6, 8, 5,…

- Joi, 7 februarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 februarie 2019, Loteria Romana a acordat 17.962 de castiguri, in valoare totala de 1.154.288,82 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Duminica, 20 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.835 castiguri in valoare totala de 736.329,44 lei.La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de…

- Duminica, 13 ianuarie, au loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 ianuarie, Loteria Romana a acordat 9.447 de castiguri in valoare totala de 538.522,05 lei.La Loto 6 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Ultimele trageri LOTO vor avea loc luni, 31 decembrie, cand Loteria Romana organizeaza TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU. Fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49: 500.000 de lei Joker: 250.000 de…

- La Tragerile Loto Speciale de Craciun de duminica, 23 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.913 castiguri in valoare totala de 1.306.041,53 lei. Urmatoarele trageri loto vor avea loc luni, 31 decembrie, cand Loteria Romana organizeaza TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU. Fondul de castiguri…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 DECEMBRIE 2018. Joi, 20 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 decembrie, Loteria Romana a acordat 22.402 castiguri in valoare totala de 935.645,33 lei. LOTO,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 29 NOIEMBRIE 2018. Joi, 29 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.593 de castiguri in valoare totala de 1.067.574,56 lei.…