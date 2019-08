Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu si vicepremierul Mihai Fifor au lansat miercuri atacuri dure la adresa liderului senatorilor liberali Florin Citu, care a criticat salariile si beneficiile bugetarrilor, propunand taxarea acestora sau renuntarea la vouchere de vacanta, sporuri si pensii…

- PRO Romania devine de marti oficial membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, "un partid un pic mai mic, dar care are convingeri proeuropene - social-democrate si liberale", a declarat liderul formatiunii, Victor Ponta. "PRO Romania s-a format cu niste oamenii politici social-democrati…

- Instanța suprema a anunțat ca Liviu Dragea a fost condamnat la trei ani și jumatate inchisoare cu executare, in dosarul privind angajarile fictive la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Sentința este definitiva. Din acest moment, liderul PSD trebuie sa se predea autoritaților pentru a merge…