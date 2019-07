Replici acide între opoziţie şi putere. Ciolacu: Azi s-a mai demontat un mit "Usor, dar sigur, opozitia ramane in pana de idei dupa ce rand pe rand toate subiectele lor de propaganda pe care le ventileaza stereotip de atata timp sunt eliminate. Azi s-a mai demontat un mit: am adoptat cu o majoritate covarsitoare in Camera Deputatilor legea prin care vor fi eliminate toate blocajele la votul din diaspora. Iar pe 1 iulie am depus proiectul de revizuire a Constitutiei in sensul transpunerii rezultatului referendumului din 26 mai. Asadar, dragi colegi din Opozitie, care este programul vostru politic, care sunt solutiile concrete si viziunea pentru tara?! Sau va rezumati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

