- Accident fara precedent in care a fost implicat un vehicul autonom. O mașina Tesla Model S a lovit un robot in timp ce era condusa in modul autonom. Incidentul a avut loc duminica, 6 decembrie, in Las Vegas, unde se fac pregatiri pentru inceputul targului de tehnologie Consumer Electronics Show. Șoferul…

- Într-un dialog cu jurnalistii Digi FM, Alin Serbanescu, purtatorul de cuvânt al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a subliniat ca participantul la trafic este chiar el însusi un factor al aglomeratiei. Dialogul dintre Alin Serbanescu…

- Reprezentantii Companiei de Autostrazi au gasit solutia la traficul aglomerat in care stau sute de romani pe DN1, in drumul spre munte. Sa mai ia si trenul, le recomanda Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al institutiei.

- Inaugurarea ultimului sector din A 3 inca nu a avut loc pana la aceasta ora. ISC a cerut, in comisia de ancheta, sa studieze documentele pentru a da avizul pentru darea in folosința. In momentul asta inca se desfașoara recepția, așteptam sa ia comisia de recepție o decizie și in funcție de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) va termina pâna la finele anului lucrarile pe doua loturi de autostrada între Târgu Mureș și Câmpia Turzii. În total vorbim de 14 kilometri. Problema…

- Segmentul de drum dintre Soseaua Petricani si Voluntari, de trei kilometri, este practic continuarea autostrazii Ploiesti-Bucuresti. Autostrada A3 va intra in cartierul Floreasca din Capitala, prin Soseaua Fabrica de Glucoza si se lucreaza intens pentru ca totul sa fie gata de 1 decembrie, cand va…

- CNAIR a efectuat prerecepția pentru respectiva secțiune de autostrada, informeaza economica.net. Segmentul de 14 kilometri va fi deschis circulației daca vor fi gata lucrari de pe loturile vecine. Secțiunea este formata din loturile Ogra – Iernut (3,6 kilometri) si Ogra - Ungheni (10,1 kilometri)…