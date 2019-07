Seismul de vineri, una dintre numeroasele replici prognozate de seismologi, s-a produs in aceeasi regiune desertica afectata de cutremurul de joi. Replica, inregistrata la ora locala 4:07, a avut magnitudinea 5,4, iar epicentrul a fost stabilit la o distanta de circa 18 kilometri vest de Searles Valley, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).



Peste 80 de replici au fost consemnate dupa cutremurul major produs joi, cu magnitudinea 6,4. Seismul, cu epicentrul localizat in apropiere de orasul Ridgecrest, in regiunea Searles Valley, la doar 8,7 km adancime,…