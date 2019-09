Stiri pe aceeasi tema

- Replica sabiei voievodului Stefan cel Mare si Sfant va fi expusa in mausoleele din Vrancea cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, potrivit unui comunicat al Directiei Judetene pentru Cultura (DJC) Vrancea. Sabia va putea fi admirata gratuit de vizitatori la Mausoleul Eroilor din…

- Un bacauan a descoperit, zilele trecute, nu mai putin de 234 de monede de aur, datand din secolul XIX. Acestea au fost predate Direcției Județene de Cultura, conform legii. Anunțul a fost facut de unul dintre primii cautatori legali de comori din județul Bacau, Florin Boșoteanu pe site-ul history-prospectors.com.…

- Prezenți astazi la Manastirea Putna, premierul Viorica Dancila și miniștrii Eugen Teodorovici, Mihai Fifor și Razvan Cuc s-au inchinat la mormintul voievodului Ștefan cel Mare și Sfint, unde au depus coșuri cu flori albe, dar și la icoana Maicii Domnului. Premierul și miniștrii s-au inchinat și la racla…

- Un tir incarcat cu material plastic s-a rasturnat, in aceasta seara, pe E85, la Marașești. Potrivit informațiilor, șoferul tirului a fost ranit ușor, el refuzand sa fie transportat la spital. La fața locului au intervenit reprezentanți al ISU Vrancea. De asemenea, la locul incidentul au ajuns și reprezentanți…

- Primarul orasului Marasesti, Valerica-Dorel Chitic, a fost condamnat, joi, de Judecatoria Panciu la un an si jumatate de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese in forma continuata si interzicerea dreptului de a fi ales in orice functie publica timp de trei ani. Decizia nu…

- Muzeele vrancene au fost vizitate de peste 385 de mii de persoane in cursul anului trecut, arata datele oficiale primite de la Muzeul Vrancei. Raportat la anul anterior, inseamna o creștere cu 137% a numarului de persoane care au trecut pragului unui muzeu din Vrancea, fie ca vorbim despre mausoleele…

- Intr-o atmosfera plina de emoție, Casa de Cultura a Sindicatelor „Leopoldina Balanuța” din Focșani și-a pus haine de sarbatoare pentru lansarea carții profesorului universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan – “Creierul și mintea Universului”. A fost o seara de pomina pentru mulți dintre noi, o seara…