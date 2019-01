Stiri pe aceeasi tema

- PSD condamna ceea ce numește 'acțiuni repetate' ale presedintelui Iohannis prin care încearca blocarea activitatii Guvernului, cu scopul vadit de a împiedica PSD sa duca la bun sfârsit angajamentele electorale.

- Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, susține ca ministrul Apararii, Gabriel Leș, a incercat sa fenteze legea, in ședința CSAT in care Iohannis a refuzat opțiunea Guvernului pentru șefia Statului Major. Fota susține ca ministrul Apararii știa ca incearca o numire care nu respecta condițiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie foarte violenta fata de prezenta presedintelui Iohannis la sedinta de guvern. „In locul doamnei Dancila, eu nu il primeam in curte, pur si simplu. Ai tupeu sa mergi la o sedinta de guvern pe care tu il blochezi?”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- "Conform Constitutiei, sunt situatii cand presedintele conduce sedintele de Guvern. Daca se duce, atunci va conduce sedintele de Guvern. E un instrument politic, un instrument constitutional si decide presedintele cand se foloseste de aceasta posibilitate. E ok pana la urma urmei, au mai fost presedinti,…

- 'Haideti sa vedem si noi motivele, sa vedem cum arata aceasta plangere si apoi putem sta de vorba. Presedintele am vazut ca a facut o serie de declaratii care, pana la urma, s-a demonstrat ca nu au fost cele mai bune. PSD vrea o stare de normalitate si starea de normalitate inseamna o anumita activitate…

- ”Președintele este de multa vreme in greva prezidențiala, așa se numește ceea ce face dansul, din nefericire, cu efecte negative pentru toata lumea. Din punct de vedere electoral, eu consider ca nu caștiga nimic. Faci lucrurile astea daca-ți servesc unui scop politic. Orice politician va nega ca…

- In 19 octombrie, pe blog, sub titlul „PSD – ce urmeaza?”, Adrian Nastase publica urmatorul comentariu: „O chestiune imediata o reprezinta insa decizia de a schimba unii membri ai guvernului. O solutie poate fi remanierea, adica schimbarea post pe post, procedura in care premierul propune si presedintele…

- „Daca președintele așteapta lamurire de la mine, trebuie sa lamuresc cu președintele. Trebuie sa-i spun domniei sale de ce am acceptat. Ma cunoaște multa lume, cred eu, ca destul de bine și de mulți ani. Nu alerg dupa funcții sau asemenea lucruri", a declarat Andronescu la Romania tv, in emisiunea…