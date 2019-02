Replica PSD la criticile lui Iohannis: Campania sa electorala, singurul lucru care il preocupa Dupa cum era de asteptat, social-democratii nu au lasat fara replica recentul mesaj exprimat de la Cotroceni, prin intermediul purtatorului de cuvant al presedintelui Iohannis. Mai exact criticilor in rafala la adresa PSD-ului si a Guvernului, pe tema bugetului ajuns pe masa presedintelui, pentru pormulgare. Insotit de clasica deja ilustratie a apelativului presedintele “bete-n roate”, […] Replica PSD la criticile lui Iohannis: Campania sa electorala, singurul lucru care il preocupa is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a sedintei de vineri a Guvernului, in lipsa unui raspuns primit de la Presedintie dupa scrisoarea trimisa zilele trecute, cu tot cu documente atasatem premierul a transmis public un mesaj catre liderul de la Cotroceni. Considerand ca “Guvernul a respectat toate procedurile legale” si…

- De la Palatul Victoria a pornit, in cursul diminetii primei zile a saptamanii, o scrisoare semnata de catre sefa Guvernului si adresata presedintelui Iohannis. Este vorba despre un raspuns la adresarea venita dinspre Cotroceni, pe 17 ianuarie, in care se aduceau in discutie conditii de legalitate in…

- Dupa ce zilele trecute presedintele anuntase ca va refuza din nou cele doua propuneri ministeriale trimise la Cotroceni de catre sefa Guvernului, in aceasta dupa-amiaza s-a aflat ca de la Cotroceni a plecat o noua scrisoare catre Palatul Victoria. Este vorba despre un document prin care presedintele…

- Se asteapta o decizie de la Palatul Victoria, dupa ce premierul a primit de la Cotroceni cele doua scrisori -care intre timp au ajuns si in atentia opiniei publice -prin intermediul carora presedintele a anuntat criteriile care au dus la respingerea propunerilor pentru Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor.…

- Abia ce se aflase ca i-a scris premierului, cerand, cu cel putin 24 de ore inainte, agenda de lucru a sedintelor de Guvern, ca mai nou presedintele a anuntat-o pe Viorica Dancila ca va veni personal la intrunirile Cabinetului. Totul, ca raspuns la apelul sefei Guvernului la dialog si consens, lansat…

- In dimineata primei zile a saptamanii, de la Cotroceni s-a transmis ca presedintele ii cere sefei Executivului sa-i comunice, “cu cel putin 24 de ore inainte de ziua sedintei Guvernului”, agenda de lucru a fiecarei sedinte a Cabinetului Dancila. Klaus Iohannis i-a adresat in acest sens o scrisoare Vioricai…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca a trimis la Cotroceni demisiile ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, precizand totodata ca a cerut informatii la Ministerul Justitiei si la Secretariatul General al Guvernului pentru a se respecta normele legale. Dancila a mentionat, dupa intalnirea…

- Pe langa discutiile cu liderul ALDE, in privinta pasului pe care au de gand sa il faca reprezentantii Coalitiei de guvernare in lipsa unui raspus de la Cotroceni referitor la cele doua propuneri de ministri trimise Presedintiei spre aprobare, Liviu Dragnea asteapta ca membrii Guvernului sa revina de…