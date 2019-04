Replica pentru Iohannis, in stand-by. Dragnea: “din respect pentru apartenenta noastra la NATO”

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul, initiat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, precum si de deputatul PSD Mircea Draghici, a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 11 noiembrie 2018, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa…

- Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic a fost adoptata de Camera Deputatilor cu incalcarea principiului bicameralismului - arata Curtea Constitutionala a Romaniei in motivarea deciziei prin care a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarea acestui act normativ."Curtea…

- Legea bugetului pe anul in curs a luat din nou calea Parlamentului. Insa, din cate par decisi social-democratii, proiectul va ajunge pe masa presedintelui, in vederea promulgarii, fara schimbari. Dupa ce recent Klaus Iohannis a cerut senatorilor si deputatilor reexaminarea proiectului de care s-a aratat…

- Liviu Dragnea a afirmat în conferința susținuta duminica, la Calarasi, ca Eduard Hellvig și Klaus Iohannis l-au bagat în curtea PNL pe realizatorul TV Rareș Bogdan pentru a le lua partidul.

- Liderul PSD Liviu Dragnea discuta in biroul sau din Parlament, la ora transmiterii acestei știri, cu consilierul economic al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, și cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu, potrivit Antena 3.La discuții a venit și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.…

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 66% din repondenți (cu 2% mai puțin fața de precedentul studiu).Cota președintelui Klaus Iohannis e in ușoara revenire, semn ca politica de opoziție fața de Guvern și…

- Liderii PSD si ALDE au prima sedinta de coalitie din acest an. Proiectul bugetului pe 2019 si strategia in conflictul cu presedintele Klaus Iohannis sunt principalele subiecte care vor fi abordate de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu. Cu detalii de la Parlament, Andreea Dumitrescu.

- Liberalii solicita abrogarea plafonarii indemnizatiilor pentru veteranii de razboi si detinutii politici si adoptarea in regim de urgenta a unui proiect de lege propus de PNL pentru dublarea acestora, potrivit presedintelui partidului, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus…