- Cheloo e unul dintre cei mai imprevizibili artiști din showbizul romanesc. Astazi, rapper-ul a fost pus intr-o postura neașteptata pentru mulți de Dani Oțil. Prezentatorul TV a facut o declarație din care se ințelege ca, in spatele camerelor de filmat, Cheloo e cu totul și cu totul o persoana diferita…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Denisa Nechifor a vorbit la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, despre planurile sale, dar a divulgate și ce fel de barbat cauta și alaturi de care ar fi fericita. Vedeta care are o fetița, Rania, cu fotbalistul Adrian Cristea, spune ca iși mai dorește un copil. Doar ca acum vrea un baiețel.…

- Horia Moculescu a fost invitat la emisiunea „Rai da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, unde a dezvaluit care ii sunt dorințele. Artistul a mai spus ca-i mandru de faptul ca este roman. Horia Moculescu va implini, duminica, 81 de ani si pentru a-l sarbatori, Mihai Morar i-a oferit in dar un tort, special…

- Viorica de la Clejani i-a luat apararea fiicei sale, Margherita, despre care spune ca este acuzata pe nedrept ca are multe operații estetice. Mai mult, a dat-o de gol pe fiica ei ca ar avea un iubit…dar nici acum Margherita n-a recunoscut! Neamul Clejanilor au fost invitați in emisiunea moderata de…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Calin Geambașu continua sa-și acuze parinții și dezvaluie noi amanunte din relația lor. Artistul a spus la ”Rai, da buni”, emisiune moderata de Mihai Morar, ca și-a ajutat parinții cu bani, dar el nu a primit absolut nimic de la ei. Calin Geambașu a mai spus ca relația pe care o are cu tatal sau […]…

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- Leo de la Strehaia va parasi arestul in scurt timp. Cu o zi inainte fusese reținut de polițiști pentru 24 de ore. Leo de la Strehaia a fost reținut pentru 24 de ore, luni seara, și a fost audiat intr-un dosar de inselaciune. Potrivit mediafax.ro, el este acuzat ca a vandut o statueta presupusa a […]…

- Vești proaste pentru iubitorii de teatru și film romanesc! Indragitul actor Gheorghe Visu a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica. Ajuns la varsta de 66 de ani, Visu are in palmares numeroase filme, seriale și piese de teatru de succes. Cu toate acestea, actorul a…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- OSCAR 2018 PREMIILE OSCAR 2018. Regalul cinematografiei mondiale se intampla, in noaptea de duminica spre luni, in Dolby Theatre din Holywood. Decernarea premiilor Oscar pe acest an are loc, la fel ca intotdeauna, in decor festiv, iar in centrul atenției este covorul roșu unde pașesc celebritațile.…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- EXATLON 3 MARTIE. In lipsa Alinei, nominalizata pentru eliminare din echipa ”Razboinicilor”, colegii ei și-au dat drumul la gura! Criticile au inceput sa zboare in direcția acestora, mulți considerand ca plecarea ei ar fi fost un lucru bun pentru echipa, care nu va mai fi trasa in jos! Cel care a spus…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Ion Iliescu iși sarbatorește sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei implinește 88 de ani. Președintele de onoare al PSD s-a nascut in municipiul Oltenia, județul Calarași. Iliescu a disparut in ultima perioada din lumina reflectoarelor, din cauza unei probleme la picior. …

- Cel puțin doua persoane au fost ucise in urma unui atac armat intr-un camin de la Universitatea din Michigan. Poliția locala nu a oferit detalii despre identitatea victimelor și despre suspect, care este inca in libertate. Campusul universitar a fost inchis. Suspectul este un tanar in varsta de 19 ani,…

- Andreea Esca (46 de ani) are o cariera de succes, este cea mai cunoscuta știrista din Romania, are o relație perfecta și o familie frumoasa. Vedeta nu a ținut un secret din demersul de curerire a actualului ei soț, omul de afaceri Alexandre Eram, cu care s-a casatorit in 2000. Știrista s-a „luptat”…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Laurette a fost invitata la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, și a povestit despre viața de familie, dar și despre multe alte lucruri pe care le face. A mai spus și cum o privesc barbații și cat este de indragostita. Laurette a dezvaluit ca a fost indragostita de putine ori, insa in…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- BAC 2018. Deși nu s-au facut cursuri din cauza condițiilor meteo, elevii inscriși in clasa a XII-a au trecut prin emoții mari. Și asta pentru ca au aparut modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2018, dar și calendarul sesiunilor in care se poate susține testarea. Pe site-ul Ministerului Educației,…

- Scene dezgustatoare pe rafturile unui supermarket din Marea Britanie! Un cuplu a avut parte de socul vietii, dupa ce a fost la un magazin din orasul lor si a cumparat mai multe caserole de fructe. Salma Riaz, in varsta de 32 de ani, si sotul sau, Kamran, au decis sa mearga sa cumpere fructe proaspete…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pancovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- Este tatal unor gemene superbe, iar astazi, Mihai Morar a stranit un val de emoții, dupa ce a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj sugestiv. Din randurile scrise, se pare ca atat el, cat și soția sa s-au gandit la un al treilea copil. Fanii au reacționat cu zeci de […] The post Mihai…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum a recaștigat Cristi Minculescu dreptul sa cante sub numele IRIS. Va aratam, in premiera, documente din dosarul in care Ioan Dumitrescu a cerut ordonanța președințiala prin care Cristi Minculescu, Doru Borobeica și Valter Popa…

- Inca o zi, inca un combo ce ne poate dubla investiția. Biletul de astazi este compus din evenimente programate in rundele din Bundesliga, Premier League și Liga 1. Meciul din intrecerea interna inclus pe combo, FC Botoșani – Gaz Metanb, incepe și cel mai devreme, la ora 14:00, așa ca va trebui sa grabiți…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Au ieșit la iveala detalii incredibile in ancheta morții soților Maleon! Potrivit apropiaților, atat Anda, cat și Bogdan Maleon aveau relații extraconjugale. La doua luni de la moartea soților, inca nu s-a stabilit ce s-a intamplat cu exactitate in casa cuplului. Ipoteza polițiștolor este ca a fost…

- Nicu Grameni este lautarul preferat al lui Gigi Becali, dar nu se sfiește sa scandeze trivialitați impotriva FCSB-ului, club pe care il patroneaza latifundiarul din Pipera. Crainicul de la partidele pe care Dinamo le disputa pe teren propriu i-a dedicat milionarului și o melodie, “Opa opa”, favorita…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Sora Deliei Matache este mama de cateva luni, iar acum intreahga familie se pregatește pentru botez. Delia a fost data de gol chiar de mama sa, care a fost invitata la emisiunea ”Rai, da buni”, moderata de Mihai Morar. Femeia a spus care este ocupația zilnica a artistei. „Fac naveta zilnic Berceni-Pipera.…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- Vestea ca Ioan si Victor Becali se vor intoarce din nou dupa gratii a cazut ca un trasnet in familiile foștilor impresari. Gigi Becali a anunțat insa in aceasta seara ca frații Becali s-au predat deja ca sa fie incarcerați. Toate acestea se intampla in urma deciziilor de condamnare definitive primite…

- Stefan Banica Junior si Lavinia Pirva se numara printre cuplurile discrete din showbiz-ul romanesc atunci cand vine vorba despre viata lor privata. Cei doi s-au casatorit vara trecuta in secret, iar recent, ei au plecat intr-o vacanta exotica, fara sa faca prea multa valva pe retelele de socializare.…

- Puțina lume știe cum arata socrii lui Ștefan Banica Junior, parinții actualei sale soții, cantareața Lavinia Pirva. Ștefan Banica Junior s-a casatorit in urma cu cateva luni, in mare secret, cu solista Lavinia Pirva . Dupa nunta, Lavinia Pirva a facut declarații despre cum a decurs evenimentul . Daca…