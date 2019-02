Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a solicitat in discursul sau privind "Starea natiunii" o finanțare sporita pentru combaterea HIV și eliminarea bolii in urmatorii zece ani, precum si 500 milioane dolari in plus pentru combaterea cancerului la copii, și indeamna congresmanii sa interzica avortul in faza tarzie, scrie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va lansa un apel pentru unitate politica in discursul privind "Starea natiunii", dar cel mai probabil va fi intampinat cu scepticism de Congres, in contextul disputelor bugetare care au generat un blocat guvernamental.

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza Reuters, conform…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre „Starea natiunii” va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial, relateaza Reuters.

- Democratii nu ii vor permite lui Donald Trump sa isi sustina discursul despre "Starea natiunii", a declarat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, relateaza postul CNBC si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca-si va amana discursul despre starea natiunii pana dupa ce se redeschide guvernul federal, inchis partial din cauza disputei cu Congresul privind viitorul buget si finantarea cu aproape sase miliarde de dolari a zidului la granita cu Mexic, cerut de Trump.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a facut acest anunt in contextul in care Guvernul Statelor Unite a intrat oficial in blocaj partial pe 21 decembrie 2018, dupa esecul tentativelor de compromis intre Congres si Casa Alba cu privire la buget si la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexic.…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi i-a cerut miercuri, intr-o scrisoare, lui Donald Trump sa-si amane marele discurs despre ”starea Uniunii” - prevazut la 29 ianuarie - in care urmeaza sa-si anunte programul anual, din cauza "shutdown"-ului care paralizeaza partial administratia…