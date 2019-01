Se asteapta o decizie de la Palatul Victoria, dupa ce premierul a primit de la Cotroceni cele doua scrisori -care intre timp au ajuns si in atentia opiniei publice -prin intermediul carora presedintele a anuntat criteriile care au dus la respingerea propunerilor pentru Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. “Raspunsul este politicianist si vom actiona in consecinta […] Replica de la Guvern dupa motivarea de la Iohannis: raspunsul este politicianist si vom actiona in consecinta is a post from: Ziarul National