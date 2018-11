Primaria Cuza Voda, judetul Constanta, angajeaza mediator scolar

Primaria Comunei Cuza Voda, cu sediul in comuna Cuza Voda, strada Medgidiei nr. 58, judetul Constanta, organizeaza concurs in baza H.G. nr. 286 2011 pentru ocuparea unui post temporar vacant pentru o perioada de 1 an si 10 luni in cadrul proiectului "Masuri integrate pentru… [citeste mai departe]