- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a afirmat, luni seara, ca in sedinta Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) nu s-a discutat despre schimbarea ROBOR, asa cum reiese dintr-un interviu dat de Darius Valcov, consilierul premierului.

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, luni, ca declarațiile lui Darius Valcov, consilierul premierului pe economie, despre ROBOR sunt confuze și denota neclaritați.„"Banca Nationala a Romaniei discuta cu Ministerul Finantelor Publice si nu inteleg…

- "Banca Nationala a Romaniei discuta cu Ministerul Finantelor Publice si nu inteleg in ce calitate intervine in discutie domnul Valcov. Mai mult, pare a arata grave confuzii in ceea ce priveste piata monetara si rolul ei in alimentarea cu lichiditati a economiei, bancilor si trezoreriei. Pare a face…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), i-a raspuns, marți, lui Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului și al ALDE, in ceea ce privește legatura dintre manipularea LIBOR și o posibila manipulare a ROBOR.Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Acuzatiile aduse BNR de catre senatorul Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea sunt fara fundament, bazate pe neadevaruri si neintelegeri grave legate de implicarea BNR in pietele financiare interbancare, a declarat marti purtatorul de cuvant al BNR Dan Suciu.

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza dobanda la creditele in lei luate de populație și firme, a crescut luni la 2,97%, de la 2,93%, cat era vineri, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR a scazut in ultimele luni, de la maximul de 3,46% din 2018, pe masura…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir sustine ca indicele ROBOR este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale si cu implicarea BNR si anunta ca guvernatorul Bancii Nationale si seful Consiliului Concuretei vor fi chemati la audieri la Comisia economica din Senat incepand din 29 ianuarie. In replica,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) sustine ca piata ROBOR functioneaza de peste 10 ani, mecanismul fiind transparent, iar senatorul ALDE Daniel Zamfir are „probleme de intelegere a pietei” atunci cand spune ca bancile si BNR trucheaza calcularea indicatorului.