- Garry Kasparov, maestru de sah si critic deschis la adresa Kremlinului, face apel la politicienii straini sa nu asiste la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia din aceasta vara, relateaza dpa. Intr-un editorial aparut sambata in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kasparov a scris ca in…

- In timp ce se pregatește pentru Coachella și este in turneu cu Bruno Mars, Cardi B iși gasește timp sa și lanseze o noua piesa. Piesa va face parte din noul sau album, “Invasion of Privacy” și e mega sweet. My new single “Be Careful” drops TONIGHT! Available everywhere! O postare distribuita de Cardi…

- Timișorenii care locuiesc pe Calea Șagului trebuie sa se pregateasca, din nou, de șantier. Șoseaua reparata timp de 3 luni in vara trecuta este plina de gropi, așa ca va fi, din nou, decopertata. Noul tip de asfalt folosit e mult mai prost decat cel utilzat anterior.

- Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a declarat cand vrea sa se retraga din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are in viața privata, dar și cea profesionala. La un moment dat, pugilistul a facut o afirmație…

- Beyonce și Jay-Z sunt cel mai ocupat cuplu din lumea muzicii. Mereu in graba, din studio pe platoul de filmare, sau la evenimente mondene, cei doi nu stau in loc. Mai nou, cuplul a fost zarit de fani din intreaga Jamaica filmand in diferite locații, iar aceștia au tot postat pe Twitter mesaje cum ca...…

- Cel de-al treilea album pe care Shwan Mendes il pregatește de lansare e proaspat, cool și gata sa ne uimeasca pe toți. Artistul și-a lansat ultimul album in 2016, deci sunt aproape doi ani de cand au inceput indiciile postate de acesta pe rețelele de socializare. Nimeni nu știe cu exactitate care va…

- Primaria Capitalei ia in calcul foarte serios posibilitatea inchiderii școlilor din Bucuresti joi si vineri, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia din punct de vedere…

- Atacurile cibernetice au reprezentat una dintre cele mai mari provocari cu care democrațiile vestice se confrunta. Puse pe seama rușilor, a chinezilor sau a nord-coreenilor, astfel de mutari ofensive sunt greu de contracarat in timp util, dar exista și mari probleme in a oferi un raspuns eficient. Acest…

- Cuplul Jay-Z și Beyonce pornesc la drum spre un nou turneu pe 6 iunie, la Wales. Biletele se pun deja in vanzare incepand de maine, 14 martie și s-ar putea sa ai nevoie de niște economii pentru unul dintre concerte. Biletele pentru turneul 4:44 costa in jur de 104$, iar biletele pentru turneul Lemonade…

- Beyonce, Justin Bieber și Selena Gomez sunt in top, dar cine-i numarul 1? Inainte sa dai scroll și sa vezi care sunt cele mai populare postari de pe Instagram din toate timpurile trebuie sa știi ca șase din primele zece au legatura cu o naștere sau un anunț privind o sarcina, ceea ce inseamna un...…

- Beyonce si Jay-Z, unul dintre cele mai fermecatoare cupluri din lumea muzicii, au anuntat luni ca vor sustine impreuna un nou turneu mondial care ar putea include unele dintre cele mai profitabile concerte din acest an, relateaza AFP. Diva si superstarul muzicii rap deschid balul in Cardiff,…

- O propunere legislativa prevede ca grupa mare sa fie obligatorie din 2020, iar cea mijlocie, din 2023. Tot din 2020 ar trebui sa fie obligatorii si patru ani de liceu, in loc de doi cum este in prezent.

- Jurnaliștii de la L`Equipe susțin tot mai des ca tehnicianul Zinedine Zidane va parasi Real Madrid la finalul acestui sezon, pentru a prelua fraiele unul alt club aristocrat din Europa, Paris Saint-Germain.

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- Lana Del Rey a inceput deja sa scrie pentru un musical și ne pregatește numai surprize legate de acesta. Artista e in forma maxima și vrea sa ne cucereasca cu fiecae nota muzicala. Acum Lana Del Rey face echipa cu compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber pentru piesa “You must love me”, ce va fi piesa...…

- Pentru fiecare vara exista o piesa pe care cu toții o ascultam non stop și marcheaza toate momentele importante prin care trecem in sezonul estival. Daca vara lui 2017 a fost dominata de “Despacito”, ei bine Dj Khaled are planuri mari pentru vara lui 2018 și se pare ca s-a pregatit din timp. Mega colaborarea...…

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- Pregatește-ți tenul pentru machiaj și da-i un aspect radiant folosind cel puțin o data pe saptamana un produs exfoliant. Curațarea pielii presupune exfolierea, indepartarea straturilor superficiale de celule moarte care dau pielii o tenta cenușie, neomogena. Poți folosi un produs cosmetic sub forma…

- Cel mai mare festival de muzica electronica din lume, Tomorrowland va uni anul acesta șapte orașe din țari diferite intr-un imens festival sincron. Acesta este al doilea an in care proiectul “Unite with Tomorrowland” este organizat, iar producatorii anunța ca anul acesta festivalurile vor fi mai mari…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza in subordinea Consiliului Județean, anunța o serie de activitați ce se vor desfașura sambata, 24 februarie, incepand cu ora 10.00, in cadrul celei de-a III-a ediții a programului Dragobete vs. Sfantul Valentin. Pentru aceasta zi, instituția…

- Fetița cuplului Jay-Z și Beyonce ne arata inca odata cat de mult ii seamana mamei sale. La evenimentul NBA All Stars ce a avut loc weekend-ul trecut, superstarul in miniatura le-a furat sclipirea celorlalte vedete din sala. Cu o pereche de ochelari de soare mega cool și atitudinea necesara unei vedete,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- Un nou flashmob are loc duminica, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv "Ne furati viitorul!".Protestatarii vor veni in fața Guvernului dotați cu cartonașe roșii și fluturași de salarii. Mai mulți salariați din domeniul IT, viitoare mamici dar și pacienți s-au mobilizat pe Facebook…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, piesa compusa integral de artista in limba spaniola și produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss. Videoclipul a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat…

- Europarlamentarul Monica Macovei a declarat, miercuri, ca PSD ar pregati „o lovitura de stat impotriva ordinii de drept, vrand sa comaseze DNA cu DIICOT prin ordonanta de urgenta”. Intr-un interviu pentru RFI, aceasta a adaugat ca „de duminica incoace asistam la o inscenare” realizata pentru ca aceasta…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Alessandra Stoicescu a prezentat in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, reacția liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa ce „Rise Project” a spus ca fiul acestuia a preluat o parte din patrimoniul de lux al Tel Drum cu opt zile inainte ca firma sa-si ceara insolventa. Dragnea spune ca fiul…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Hyundai se pregateste pentru a concura mai puternic cu brandurile europene pe segmentul SUV-urilor si va prezenta la inceputul lunii viitoare cea de-a patra generatie a SUV-ului Santa Fe. Noul model are o alura atletica completata de farurile cu forma fluida si de grila tip cascada, parte din noua…

- Alege-ți cu atenție mediul Michael Dell, fondatorul Dell.inc, ii sfatuiește pe toți cei care spera sa obțina succes in afaceri sa-și aleaga mediul inconjurator cu mare atenție. “Nu incerca niciodata sa fii cel mai inteligent din camera. Daca descoperi ca ești, atunci ori inviți oameni mai inteligenți…

- Compania japoneza Nintendo a anuntat ca a inceput productia la un film de animatie, care il va avea ca protagonist pe indragitul personaj Mario, si ii are ca producatori pe creatorul sau, Shigeru Miyamoto, si pe Chris Meledandri (''Minions''), relateaza joi EFE. Proiectul…

- Justin Timberlake iși face deja bagajele pentru a pleca spre Londra, acolo unde deja seteaza detaliile necesare pentru concertul de la Brit Awards 2018. Apariția lui Justin Timberlake la Brit Awards va fi chiar primul concert dupa apariția celui de-al patrulea album denumit “Man of the Woods”. Cantarețul…

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, in perspectiva intrarii in vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Pe langa faptul ca pregatește un nou album și a fost anunțata ca și cap de afiș la anul acesta la Coachella, Beyonce iși dorește sa le aduca copiilor Carter inca un partener de joaca. Superstarul marturisește ca este foarte entuziasmata de rolul de mama și iși dorește cel puțin inca un copil pana la…

- A fost cea mai geroasa noapte din acest an, iar cea care vine se anunta si mai rece. In Radauti, mercurul a coborat in termometre pana la minus 21 de grade Celsius. In Bistrita, unde au fost doar minus 14 grade, o femeie a murit inghetata pe marginea drumului.

- In același timp cu prezentarea de la BMW Welt din Munchen, reprezentanța grupului german din Romania a dezvaluit o noua modalitate de a prezenta clienților noile sale produse. Bazata pe tehnologia Microsoft HoloLens, aceasta noua experiența arata direcția in care evolueaza comerțul cu mașini. Practic,…

- Beyonce și Jay-Z i-au surprins pe Kanye West și Kim Kardashian cu un super cadou pentru fetița nou nascuta prin mama surogat. Cea mai mica membra a familiei Kardashian-West a fost celebrata miercuri, in prima zi, printr-o brațara incrustata cu cele mai scumpe diamante. Cadoul pentru micuța i-a costat…

- Beyonce de Romania s-a filmat intr-un halat de baie, alb. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a filmat-o pe fiica sa si a lui Guta. In focul conversatiei, Beyonce de Romania i-a spus micutei ca se schimba, asa cum a facut-o si tatal ei.

- Mercedes-Benz vrea sa raspunda cererii ridicate din piața pentru SUV-uri cu mai multe modele in acest segment, cel mai probabil compacte, astfel incat sa-și pastreze supremația in clasamentul vanzarilor premium.

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Shiloh a insoțit-o pe Angelina Jolie, la New York, la ceremonia de decernare a premiilor National Board of Review, avand brațul stang bandajat. Fiica cea mare a cuplului Brangelina, vizibil stinghera, a reușit sa schițeze un zambet pe covorul roșu. Puștoaica de 11 ani a suferit, luna trecuta, un accident…

- Firmele care vor renunta la aplicarea optionala a mecanismului platii defalcate a TVA, cele care vor dori sa aplice sistemul TVA split optional, precum si societatile care vor fi obligate sa treaca la acest mecanism de plata a taxei vor completa si depune la ANAF un nou formular, pregatit de Agenntia…

- De departe cel mai emoționant și inspirațional moment de la ceremonia decernarii Globurilor de Aur 2018 a fost pus in scena de Oprah Winfrey. Ea a devenit prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru intreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de sustinere a celor…

- Recent Anișoara Loghin a anunțat ca nu va mai prezenta buletinul de știri de la PRO TV. Jurnalista s-a retras din fața ecranelor, dar nu pe mult timp. Astazi pe site-ul PRO TV a fost publicat un promo, in care apare Anișoara Loghin alegind rochii de seara. Avind in vedere ca weekend-ul trecut Rodica…

- Beyonce, Eminem si The Weeknd sunt capetele de afis ale influentului festival de muzica american Coachella, au anuntat marti organizatorii evenimentului care, pentru prima data, nu are formatii rock ca principala atractie, informeaza AFP. Festivalul, care are loc in desertul californian…