Repetiție pentru derby-ul de joi, cu CSM București: Dinamo – Volei Alba Blaj 0-3 Volei Alba Blaj a caștigat astazi, meciul disputat in deplasare cu Dinamo București, scor 3-0 (25-19, 25-20, 25-22), in fapt o repetiție pentru examenul de foc de joi, derby-ul extern cu rivala CSM București, meci in care se va decide soarta titlului. Cu gandul la marele meci cu rivala, formația lui Darko Zakoc nu a stralucit in aceasta confruntare in care oponentele au pus probleme in seturile doi și trei, insa Blajul a marit ritmul in finalurile seturilor atat cat a avut nevoie. Dinamo s-a menținut aproape de mult mai valoroasele adversare in setul secund, pana la 19-20, iar in al treilea parțial… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

