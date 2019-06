Repere culturale: Rotonda scriitorilor din Cișmigiu La 27 iunie 1943 a fost inaugurat in Cișmigiu ansamblul de statui „Rotonda scriitorilor”. Statuile sunt amplasate pe o alee circulara, cu raza de aproximativ 30 de metri, in mijlocul careia se afla un rond de gazon, in mijlocul acestuia fiind un vas de lut. In jurul acestui cerc sunt așezate, la distanțe egale, pe Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

- Emil Cioran (8 aprilie 1911, Rașinari-20 iunie 1995, Paris), filosof și scriitor roman, plecat cu bursa in Franța, unde s-a stabilit și a trait pana la moarte, fara sa ceara cetațenia franceza, deși devenise apatrid, prin retragerea cetațeniei romane de catre autoritați, in 1945. Emil Cioran a fost…

- Alexandru Odobescu (23 iunie 1824, București-10 noiembrie 1895, București) a fost scriitor, arheolog și om politic. Ministru al Monumentelor (1863-1864) și profesor de arheologie la Universitatea din București, Alexandru Odobescu este autorul unui tratat de istorie a arheologiei („Istoria arheologiei”,…

- Ștefan Octavian Iosif (11/23 oct. 1875, Brașov- 22 iunie 1913, București), poet și traducator roman, a fost membru fondator al Societații Scriitorilor Romani. Fondata in 1909, S.S.R. a funcționat sub aceasta denumire pana in martie 1949, cand a devenit Uniunea Scriitorilor din Romania (U.S.R.). Șt.O.Iosif…

