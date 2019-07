Stiri pe aceeasi tema

- Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat va avea loc vineri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. 73,2% dintre candidatii prezenti la Evaluarea Nationala (106.999) au obtinut medii mai mari sau egale cu 5. Un numar de 459 de absolventi de gimnaziu au luat…

- Dintre cei 146.105 absolvenți de clasa a VIII-a care au participat la evaluarea naționala, 26.076 au medii sub nota 5. Rezultatele admiterii la liceu vor fi afișate pe 12 iulie 2019. O cincime din elevii care au susținut Evaluarea Naționala, mai exact 18%, au media de admitere la liceu sub 5. Cele mai…

- Ministerul Educatiei, precizari despre algoritmul de repartizare la liceu a elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala. Ministerul Educației a publicat pe site-ul dedicat admiterii in licee – admitere.edu.ro – o serie de clarificari privind algoritmul de repartizare in licee 2019. Inscrierea in clasa…

- Ministerul Educației a publicat ierarhia mediilor la Evaluare Naționala 2019 in Alba, in vederea inscrierii elevilor la liceu. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala, iar 20% media generala de absolvire a claselor V – VIII. Vezi AICI Ierarhia candidatilor…

- Ministerul Educației a publicat ierahia absolventilor de clasa a opta pentru intrarea la liceu. Elevii au nevoie de aceasta ierarhie, pentru a vedea care sunt șansele de a ajunge la liceul și clasa pe care și-o doresc și pentru a completa cunoscand toate informațiile opțiunile in fișa de admitere la…

- Candidatii la liceele militare afla rezultatele admiterii mai devreme decat ceilalti absolventi de gimnaziu. Ministerul Educatiei a facut publica lista candidatilor repartizati si admisi la liceele militare din Romania. Vorbim despre elevii de clasa a VIII-a care au dat probele eliminatorii specifice…

- Peste 150.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin zilele acestea probele de la Evaluarea Naționala 2019 și cauta informații despre cum se calculeaza media de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu au susținut marți proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul Evaluarii Naționale. Joi,…

- Concret, Media de admitere la liceu 2019, pe baza careia absolventii de clasa a VIII-a se inscriu in clasa a IX-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Nationala (conteaza in proportie de 80- la admiterea la liceu) si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a…