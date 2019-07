Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reparatii la catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu de proportii in luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, au indicat autoritatile locale. Acoperisul si flesa catedralei Notre-Dame, care au fost distruse in incendiul…

- O țigara nestinsa sau o defecțiune la sistemul electric se numara printre posibilele cauze ale incendiului care a afectat grav Catedrala Notre Dame din Paris pe 15 aprilie, au anunțat autoritațile franceze care se ocupa de ancheta, potrivit foxnews.com. Autoritațile franceze iau in calcul ipoteza unui…

- Autoritatile franceze au anuntat ca exclud posibilitatea ca incendiul de la catedrala Notre Dame sa fi fost provocat de o mâna criminala. Dupa doua luni de verificari, anchetatorii francezi mai au doua piste: fie focul a pornit de la o tigara care nu a fost bine stinsa, fie de…

- Sunt avute in vedere, in schimb, alte piste, printre care o disfunctionalitate a sistemului electric sau declansarea incendiului de la o tigara prost stinsa, a indicat parchetul din Paris. Acesta a incredintat continuarea investigatiei unei echipe de trei judecatori de instructie, care va…

- Autoritatile sanitare din Paris au indemnat ca femeile gravide si copiii care locuiesc in apropiere de Catedrala Notre-Dame sa mearga la medic pentru a verifica nivelul de plumb din sange, in contextul in care exista ingrijorari referitoare la efectul pe care incendiul devastator l-a avut asupra sanatatii…