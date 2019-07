Reparaţiile catedralei Notre Dame din Paris, suspendate din cauza riscului de contaminare cu plumb Lucrarile de reparatii la catedrala Notre-Dame din Paris, afectata de un incendiu de proportii in luna aprilie, ar trebui suspendate din cauza riscului pentru muncitori de contaminare cu plumb, au indicat joi autoritatile locale citate de DPA. Acoperisul si flesa catedralei Notre-Dame, care au fost distruse in incendiul din 15 aprilie, contineau cantitati importante de plumb. Un raport emis marti de reprezentantii Inspectiei Muncii a indicat ca masurile de decontaminare pentru muncitorii de pe santier nu sunt adecvate si nu au fost urmate in mod corespunzator, se arata intr-un comunicat al prefecturii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

