Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa ajunga sa stea fata in fata, la masa discutiilor, luni dupa-amiaza, cu reprezentantii asociatiilor de magistrati si ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a afla direct de la acestia care le sunt nemultumirile in privinta Ordonantei de Urgenta care aduce modificari legilor justitiei,…

- Executivul a aprobat, marti, la propunerea Ministerului Sanatatii, ca indemnizatiile de hrana pentru personalul din cadrul institutiilor din sistemul sanitar si de asistenta sociala sa nu se ia in calcul la determinarea limitei de 30% prevazuta la art 25, alin 2 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile…

- UNJR condamna prevederile OUG de modificare a legilor justiției Uniunea Nationala a Judecatorilor din România condamna prevederile ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei. Acestea încalca, în opinia Uniunii, principiul separarii carierelor. Într-un…

- Executivul a aprobat, marti, la propunerea Ministerului Sanatatii, ca indemnizatiile de hrana pentru personalul din cadrul institutiilor din sistemul sanitar si de asistenta sociala sa nu se ia in calcul la determinarea limitei de 30% prevazuta la art 25, alin 2 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile…

- Deja celebra „ordonanța a lacomiei”, mai exact Ordonanța de Urgența 114/2018, adoptata de Guvern in decembrie 2018, a blocat sute de licitații pe proiecte europene in toata Romania. In Oradea, noua proiecte, cu o valoare totala de aproximativ 132 de milioane de lei, au fost retrase din procedura de…

- Preturile in sectoarele economice vizate de Ordonanta de Urgenta 114/2018 ar putea creste, ca urmare a noilor taxe, insa Consiliul Concurentei monitorizeaza aceste piete pentru ca scumpirile sa nu fie excesive, acesta fiind principalul risc in acest an, a declarat, marti, presedintele institutiei, Bogdan…

- PNL demareaza strângerea de semnaturi necesare pentru convocarea Parlamentului, la solicitarea unei treimi din numarul total al deputaților și senatorilor, așa cum prevad regulamentele celor doua Camere și Constituția, pentru abrogarea "ordonanței lacomiei" și modificarea legii recursului…

- Sindicaliștii din Cartel Alfa critica Guvernul și il considera responsabil de conflictele sociale care vor aparea in urma adoptarii Ordonanței de Urgența privind noile masuri fiscal bugetare, act normativ care conține și controversata „taxa pe lacomie”. Ei se alatura demersurilor celorlalte sindicate…