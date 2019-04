Reparații capitale la Secția Oftalmologie Secția Oftalmologie a Spitalului Județean de Urgența Bacau funcționeaza intr-o cladire care a fost construita in 1960 și are o suprafața desfașurata de 1.458 de metri patrați. Fiind atat de veche și cu instalații la fel de vechi, Consiliul Județean a aprobat documentația tehnica a lucrarilor de reparații capitale. Investiția presupune realizarea unei fundații din […] Articolul Reparații capitale la Secția Oftalmologie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, intr-o ședința extrordinara, un proiect foarte important pentru bacauani: „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau”. Indicatorii tehnico-economici ai acestei investiții au fost…

- Senatorul Dragoș Benea, liderul PSD Bacau, a organizat, duminica, la Consiliul Județean, o intalnire pe tema master-planului pe Sanatate pentru Regiunea Nord-Est, ca preambul la dezbaterea programata pentru luni, la Iași. I-a stat alaturi Lucian Șova, deputat de Bacau. Scopul inalnirii a fost identificarea…

- Primariile din județ, agenții economici, ONG-urile și alte entitați private sau publice s-au asociat in Grupuri de Acțiune Locala (GAL) pentru a accesa fonduri europene prin programul LEADER, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), printr-o strategie de dezvoltare proprie zonei lor.…

- Azi dimineața, dupa raportul de garda, conducerea Spitalului Județean de Urgența Bacau a avut o prima intalnire și discuție de lucru cu medicii de la Maternitate, unde, la inceputul acestei saptamani, a izbucnit un scandal pe fondul unor nemulțumiri legate de nevoia de eficientizare a activitații de…

- Au aparut in spațiul public informații privind reducerea numarului de paturi la Spitalul Județean de Urgența Bacau și Spitalul Municipal Onești, precum și inchiderea a doua unitați: Spitalul Orașenesc Comanești, despre care se vorbește ca va putea fi transformat in unitate sociala sau de recuperare,…

- Prima intalnire din acest an a consilierilor județeni a fost foarte agitata fața de ceea ce anunța ordinea de zi. Primele proiecte propuse de președintele Sorin Brașoveanu au vizat organigrama Consiliului Județean (CJ), organizarea rețelei de invațamant special și salariile de baza ale angajaților aparatului…

- S-a confirmat un focar de gripa tip A 1 la nivelul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau – Secția Recuperare Pediatrica cu 7 cazuri, patru la grupa de varsta 0-1 an și trei la grupa de varsta 1 an. Alte patru cazuri au fost confirmate, prin teste trimise la Institutul „Cantacuzino”, in Secția de…

- UPDATE Confirmare de gripa și pentru patru adulți Azi dimineața s-a confirmat gripa, de la Institutul Cantacuzino, unde au fost trimise probele, și pentru trei bolnavi de pe Secția Infecțioase Adulți și pentru un bolnav de pe Secția de Chirurgie Plastica, tot din Spitalul Județean de Urgența Bacau ………………………….…