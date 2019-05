Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Șerban, 23 de ani, a revenit dupa 3 ani printre titularii lui Dinamo la un meci din Liga 1, evoluand 60 de minute in succesul de la Voluntari, 2-1. La finalul meciului, mijlocașul a vorbit despre viitorul sau la echipa alb-roșie. „Ma bucur ca am avut ocazia sa-mi ajut echipa, sper s-o fac cat…

- Istoria se repeta pentru gruparea "ros-alba". Dinamo joaca pentru al doilea an la rand in play-out, iar gandurile "cainilor" se indreapta catre sezonul urmator potrivit mediafax. Exclusi din lupta pentru locurile care duc in cupele europene si din lupta pentru Cupa Romaniei, Ionel Danciulescu…

- Dinamo incheie un parteneriat vechi de 12 ani cu Orange, de cand erau campioni ai Romaniei, și vor intra in grupul cluburilor ai caror sponsori principali sunt o casa de pariuri, Unibet. Dinamo va lupta in sezonul viitor in haine noi. Pentru event, așa cum a anunțat Rednic, care le-a inoculat aceasta…

- Ionel Augustin, 63 de ani, avertizeaza ca jocul de diseara este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult ca vor fi probleme mari in play-out! Jocul se anunța foarte dificil pentru ca Sibiul e o echipa bine organizata.…

- Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Florin Prunea, 50 de ani, a vorbit despre posibila plecare a lui Alexandru David din fruntea Consiliului de Administrație de la Dinamo, informație lansata in exlusivitate joi de GSP.ro. ...

- DINAMO. Timpul și Rednic n-au rabdare cu jucatorii lui Dinamo! Gazeta Sporturilor anunța de vinerea trecuta ca Sean McDermott e pe "lista neagra" a roș-albilor, dar decizia mazilirii a venit foarte curand, nu s-a mai așteptat finalul play-out-ului. ...

- Mijlocașul ofensiv Gicu Grozav, 27 de ani, a marcat primul gol pentru Kisvarda, in meciul din Cupa Ungariei, 1-1 cu Ferencvaros. Kisvarda a fost eliminata, dupa ce a pierdut in tur cu 2-0. In minutul 67, Gicu Grozav a marcat din penalty. Acesta a inscris cu o scarița peste portarul advers. ...

- Victor Pițurca, 62 de ani, a vorbit despre situația lui Dinamo și a spus ca nu prevede un viitor bun pentru clubul alb-roșu. „Rednic m-a atins de multe ori cand eu eram la naționala. Daca mi-aș spune parerea, aș intra in clinci cu el. Lumea va judeca rezultatele, mai ales ca e vorba de Dinamo. Ce va…