Renuntarea la vicii si tabieturi, ca modalitate de a strange bani in fiecare luna! Tabieturile se transforma in vicii, iar viciile in costuri suplimentare care ne incarca in mod inutil bugetul din fiecare luna, asa ca, de ce sa ne cheltuim banii in mod nefolositor si sa nu-i economisim?



Asa cum acum este posibil sa obtinem un imprumut 24h, asa este posibil ca, in urma unei decizii intelepte, in nici 24 de ore, sa ne schimbam viata cu 180 de grade si sa avem parte de altfel de provocari, de data aceasta, mult mai sanatoase.



De ce sa nu privim renuntarea la tabieturi si vicii drept o provocare nu numai pentru sanatatea noastra, ci si ca o "manusa aruncata"… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RCA 2018: "Cu decontarea directa stam din ce in ce mai bine. De ce stam bine? Pentru ca personal ma bucur ca toata piata a inteles necesitatea introducerii acestui produs. De altfel, el este singurul produs destinat cumparatorului de polita RCA, adica asiguratului. Suntem la nivel de aproximativ…

- Horoscop chinezesc aprilie 2018 Anca Dimancea"Sobolanul primeste o penalizare sau chiar mai multe, sa aiba grija cu sanatatea. Exista posibilitatea unor mici accidente, de la taiatul morcovilor pana la cum calca. Bivolii. Nu este luna lor favorabila, pot fi marcati de furturi. Trebuie…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- "Negocierile (privind Brexit - n.r.) merg intr-o directie care este foarte favorabila Romaniei si acest lucru nu este intamplator, noi ne-am implicat in discutiile cu echipa de negociere, cu celelalte echipe din tarile UE si am obtinut pana aici - repet, este o faza intermediara de negociere - rezultate…

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- Iata cateva motive pentru care nu ar trebui sa mai consumi aceasta bautura: Deficit de vitamine. Acidul fosforic care se gasește in Coca-Cola, impreuna cu cofeina, care are un efect diuretic, vor incepe sa consume substanțele nutritive și vitaminele din corp la doar 60 de minute dupa…

- Este un adevarat razboi pentru banii statului roman! Astazi incepe un mare proces, in care prejudiciul este uriaș. Procurorii au intrat, deja, pe fir, informeaza Bugetul.ro.Cel mai cunoscut club trebuie sa plateasca o suma uriașa statului roman. Primul termen privind recuperarea prejudiciului…

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- Bugetul județului Maramureș pentru anul 2018, votat de consilierii județeni in cadrul ședinței din luna februarie a fost prezentat in detaliu, pe capitole, de catre președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Acesta a aratat ca fondul de rezerva bugetara, care pana in anul 2016 era un…

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei. "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii…

- Urmarind consumul lunar ne optimizam cheltuielile zilnice! O astfel de aplicație nu va face decat sa ne ajute sa obținem o imagine reala a modului in care ne cheltuim banii, ceea ce ne va ajuta in viitor la eficientizarea cheltuielilor. Poți obține o economie de pana la 30% in momentul in…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Multe studii recente arata ca bauturile carbogazoase consumate zilnic iti distrug sanatatea. Iata cateva dintre efecte. 1. Deficienta de vitamine Acidul fosforic din cola, combinat cu cafeina, care are un efect diuretic, incepe sa elimine nutrientii si vitaminele din corp intr-o…

- Consiliul Local Calarasi a aprobat, in sedinta extraordinara, luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Calarasi pe anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021, bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului…

- Un studiu realizat la Universitatea MD Anderson Cancer Center, din Texas, arata ca boala nu e provocata neaparat de fumat . Experții americani au ajuns la concluzia ca alimentele bogate in carbohidrați - painea alba, fulgii de porumb, etc. - daca sunt prezente constant in alimentație, cresc in mod…

- Consilierii județeni se intrunesc luni, 12 februarie, in ședința extraordinara, pentru a vota bugetul pe 2018. Și in acest an, cele mai importante, macar la nivel declarativ, sunt investițiile. Anul trecut, CJ Timiș a avut un excedent bugetar de peste 40 de milioane de euro, așa ca, in acest an, instituțiile…

- Autoritatea Naționala pentru Copii și Tineri va derula un program național prin care va deschide depozitele bancare pentru toți copiii nascuți dupa data de 1 ianuarie 2018, potrivit unui proiect de lege al PNR. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, este primul…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a facut public un raport referitor la investitiile la Curtile de Apel din tara. Concluzia, vazand procentele alocate judetelor, este aceea ca Prahova beneficiaza de cea mai importanta alocare. Vorbim de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la Palatul de Justitie…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste…

- Din cele 112 localitați, 56 nu vor primi nimic de la Consiliul Județean Olt, cel puțin nu in prima faza, consilierii județeni aproband astazi repartizarea sumelor. Banii aflați la dispoziția CJ Olt – 11.150 mii lei, din cote defalcate, pentru ...

- A fost publicata lista Federațiilor care au primit finanțare de la MTS in 2018. Gimnastica, tenisul, tenis de masa, natație sau polo nu primesc bani de la bugetul de stat. Ministerul Tineretului și Sportului a publicat, miercuri, raportul privind indeplinirea conditiilor de finantare: ”In conformitate…

- Renunțarea la consumul galbenușului de ou a devenit o moda la nivel mondial printre cei care urmeaza diverse regimuri de slabire. Totuși, aceasta nu este cea mai buna decizie, spun nutriționiștii.

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise in Statele Unite, funcționa atat de bine incat avea profituri de zeci de milioane de lei. In cinci ani de funcționare, profitul estimat este de 55 de milioane de lei. Banii erau ascunși in off-shore din Insulele Virgine Britanice.

- Renumele sau notorietatea unei companii nu reprezinta intotdeauna un garant al calitații serviciilor practicate de catre aceasta. Așa susține un roman din Londra care in urma cu un an a trait „un adevarat coșmar”, deși apelase la „o firma gigant” care se ocupa cu comercializarea biletelor la spectacole…

- Potrivit proiectului de buget pe anul 2018 postat pe site-ul Consiliului Judetean, bugetul general al judetului Cluj pe 2018 este de 1.270.281.000 lei (276 milioane de euro) mai mare cu 51 de milioane de euro fata de anul trecut, din care bugetul local al judetului este de 749 milioane de lei (162…

- Preluand o provocare lansata la mitingul de sambata trecuta, cand unul dintre vorbitori i-a reproșat ca nu ia atitudine pentru diminuarea bugetului local in urma modificarilor reglementarilor fiscale și chiar i-a cerut sa organizeze un protest public, edilul-șef al Timișoarei a lansat un nou sondaj…

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Pitestiului in acest an va fi de 332.739.000 de lei. Banii vor fi cheltuiti dupa cum urmeaza: 22,65 milioane de lei – cheltueli curente; 11,8 milioane de lei ...

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- Florin OANCEA – Primarul municipiului Deva: Vreau sa va spun, foarte pe scurt, o concluzie a zilei de astazi. Dupa cum știți, am inițiat doua proiecte de hotarari, prin care solicitam votul consilierilor locali pentru schimbarea celor doi viceprimari. In disprețul devenilor care…

- Regimul nord-coreean a cerut, marți, Coreei de Sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Oficialii de la Phenian considera ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre. „Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Mai intai a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mica natiune de la granita de est a UE, s-a transformat dintr-o fosta republica sovietica intr-una dintre cele mai digitalizate tari din UE. In ultimele sase luni ale anului trecut a detinut presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene,…

- Ședința Comisiei de Negociere a CE Oltenia, structura intrunita miercuri la ora 14.00 la sediul Direcției Miniere, a fost una tensionata, liderii sindicali prezenți nefiind mulțumiți de cifrele prezentate de administrație, pe proiecția de buget pe 2018. Liderii au ramas uimiți cand au vazut…

- Vineri, 12 ianuarie 2018, de la ora 19:00, in Sala Mare, va asteptam la premiera spectacolului Mireasa de imprumut de A. Lindgren, in regia lui Razvan Popa – actor si regizor roman, angajat al Teatrului National din Bucuresti.

- Azi a avut loc la Guvern ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor…

- George Pușcaș (21 de ani), atacantul lui Benevento, e dorit de Palermo, liderul din Serie B. Sicilienii il doresc pe roman sub forma de imprumut cu opțiune de cumparare, anunța site-ul tuttomercatoweb.com. Aceeași sursa susține ca reprezentanții lui Palermo s-au intalnit cu agenții lui Pușcaș pentru…

- Venitul la Bugetul public național al Republicii Moldova acumulat de Serviciul Fiscal de Stat in 2017 s-a ridicat la 32,7 miliarde de lei, in creștere cu 5,1 miliarde sau cu 18,4% fața de aceeași perioada din 2016. Aceste date au fost prezentate de catre Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a menționat…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- Stefan Banica a sustinut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanta unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la Bucuresti si unul la CCluj, luj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- Municipiul Alba Iulia va subventiona activitatea de transport calatori, in 2018, cu suma de aproape 16 milioane de lei, circa 3,4 milioane de euro. Banii vor fi platiti societatii care desfasoara serviciul public.

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…