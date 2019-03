Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana.

- TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept ''ora de iarna'', vor face aceasta ultima schimbare…

- Renunțarea la schimbarea orei de doua ori pe an este susținuta și in Comisia pentru Transport și Turism din Parlamentul European. Eurodeputații au propus ca ultima trecere la ora de vara sa aiba loc la sfarșitul lunii martie din 2021, ...

- Institutiile europene trebuie sa vegheze sa nu existe o distorsiune in piata pe domeniul transportului si as vrea ca soferul din Romania care lucreaza doar in Germania sa fie platit la fel cu soferul din Germania, a afirmat eurodeputatul Maria Grapini, membru in Comisia pentru Transport si Turism…

