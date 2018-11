Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene ar urma sa solicite amanarea pana in 2021 a planului de renuntare la modificarea orei oficiale, conform unui proiect pregatit de presedintia austriaca in exercitiu a Consiliului Uniunii Europene, obtinut de POLITICO. Solicitarea vine in urma presiunilor unor state,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un apel fara precedent dupa remanierile din guvernul Dancila."Romania se pregateste sa preia la 1 Ianuarie presedintia semestriala Consiliului Uniunii Europene / Doamna Viorica Dancila si “Echipa” guvernamentala a Dlui Liviu Dragnea vor reprezenta…

- ORA DE IARNA 2018. Acesta ar putea fi ultimul an in care se va mai lua aceasta masura. Comisia Europeana a propus renunțarea la schimbarea orei in Europa. Aceasta masura ar putea sa intre in vigoare incepand cu anul viitor. Statele memebre al Uniunii Europene vor avea libertatea de a alege daca doresc…

- Implementarea mecanismului generalizat de taxare inversa este o masura necesara pentru diminuarea deficitului si imbunatatirea colectarii taxei la bugetul de stat, potrivit unui comunicat de presa al EY Romania. Conform documentului, reprezentantii Consiliului Economic si Financiar (ECOFIN)…

- Consiliul pentru Afaceri Economice și Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) a hotarat recent ca statele membre UE ”cel mai grav afectate de frauda in materie de TVA” vor putea aplica, pana la 30 iunie 2022, in condiții tehnice foarte stricte, mecanismul de taxare inversa generalizata pentru…

- Romania ar putea fi a doua tara din Uniunea Europeana (UE), dupa Cehia, care ar putea aplica mecanismul de taxare inversa generalizata, in contextul in care Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) a hotarat recent ca statele membre UE ”cel mai grav afectate…

- Romania ar putea fi al doilea Stat Membru, dupa Republica Ceha, care sa aplice mecanismul de taxare inversa generalizata, informeaza PwC Romania. Conform documentului, Consiliul pentru Afaceri Economice şi Financiare al Consiliului Uniunii Europene (ECOFIN) a hotărât recent că statele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel vineri la statele membre sa renunte la regulile privind unanimitatea in Consiliu si sa ia mai multe decizii cu majoritate calificata pentru a intari rolul blocului comunitar in lume, relateaza Reuters. "Ne-am incuiat singuri in camera…