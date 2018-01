Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Carmen HARAU acuza PSD și ALDE pentru faptul ca, in noul program de guvernare al Guvernului Dancila, au inșirat, pe nu mai puțin de 278 de pagini, promisiuni cu duiumul, o sumedenie de iluzii, salarii și pensii mai mari, c promise a fi platite mai tarziu, plus mii de Km de autostrazi.…

- "Guvernul Dancila - Dragnea a inceput deja cu stangul", deoarece premierul a promis, in Parlament, renuntarea la formularul 600, nu amanarea aplicarii acestuia, a declarat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan. "Luni, in timpul discursului din Parlament, doamna…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.

- DECLARATIE DE PRESA‚ A PRIM-VICEPRESEDINTELUI PNL, RALUCA TURCAN: GUVERNUL DANCILA, O PRIMA MINCIUNA DEJUCATA! Luni, in timpul discursului din Parlament, doamna Dancila promitea renuntarea la formularul 600. Nu amanare, ci renuntare! Astazi, in timpul primei sedinte de guvern, doamna Dancila a anuntat…

- Dancila: Sunt intarzieri cu spitalul regional de la Cluj si autostrada spre Targu Mures Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures si a liniei de metrou M6. "Din pacate,…

- Iohannis, mesaj catre Guvernul Dancila: ”Afectarea independenței justiției este de neacceptat, exista o linie roșie pe care nu au voie sa o depașeasca”. Șeful statului s-a lansat intr-un atac dur la adresa majoritații PSD-ALDE. ”La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa investeasca in mare graba noul Executiv, cu toate ca votul din Parlament nu a avut inca loc. Dragnea si Tariceanu se bazeaza pe majoritatea lejera din Parlament.

- Guvernul Dancila da astazi testul final! Deputatii si senatorii vor decide daca dau vot de încredere noului Executiv. Totul, dupa ce ministrii propusi vor trece prin "focul" audierilor din comisiile de specialitate.

- Florin Roman, vicepresedintele PNL, a declarat, vineri, ca daca UDMR nu va vota pentru investirea Guvernului nu se va inregistra numarul necesar de voturi, deoarece exista parlamentari PSD si ALDE care vor absenta de la sedinta. Potrivit acestuia, PNL poarta deja discutii individuale cu astfel de alesi…

- USR a afirmat vineri ca ministrii din Guvernul Dancila “sunt o bataie de joc fara precedent in istoria tarii”, iar revenirea in functie a Rovanei Plumb si mentinerea vicepremierului Paul Stanescu in noul Cabinet arata ca PSD ignora criteriile de integritate. Presedintele formatiunii spune ca singurul…

- Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras și au aparut cateva surprize. Liderii organizațiilor din teritoriu par sa ...

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, spune ca ministrii care s-au retras din Guvern, au facut-o pentru ca "sultanul Dragnea nu i-a mai acceptat". "Din nefericire, ministrii care au anuntat ca nu vor face parte din viitorul Cabinet sunt de fapt acei ministri pe care domnul Dragnea i-a…

- „Au fost consultari cu presedintii organizatiilor judetene, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea sa fie doua-trei domenii unde sa fie mai multe optiuni si se va transa prin vot, dar la fiecare propunere va fi vot nominal", a declarat Dragnea la intrarea in sediul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, dupa discuțiile avute cu premierul desemnat Viorica Dancila ca aceasta le-a raspuns la toate întrebarile "fara sa se uite la președintele Dragnea" și ca nu se problema ca UDMR sa intre la

- Perceptia notiunii de integritate si moralitate se va inradacina in societate atunci cand ea va fi aplicata de partide sau de oricine care are pretentia sa-i reprezinte pe ceilalti ca pe ceva firesc, de bun simt si nu ca pe o constrangere legala sau o "subversiune a statului paralel", afirma fostul…

- Dragnea anunța ca cei cercetați penal vor face parte din Guvern: Am hotarat sa tinem cont de voturile romanilor si sa ne facem noi Guvernul, a spus liderul social-democrat, luni, la sediul central al partidului, dupa ședința CEx in care s-a discutat programul de guvernare. Intrebat daca membrii PSD…

- "PSD nici macar acum nu-si da seama ce efecte catastrofale are ciolaniada din PSD, respectiv bataia pe portofolii ministeriale, pentru instabilitatea politica a tarii: avem cel mai slab leu, inflatia a luat-o la vale, preturile cresc, Guvernul nu are resursele necesare in buget pentru a majora salariile…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni dimineața, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei” ca, cel mai probabil, partidul nu-și va alege luni seara viitorii miniștri din Guvernul Viorica Dancila, in ședința centrala a formațiunii urmand sa se stabileasca doar…

- Potrivit declarațiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeași structura ca și fostul Executiv Tudose, respectiv premier, 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, și 26 de portofolii, 2 miniștri fiind delegați. In total, noul Cabinet va avea, ca și cel precedent, 28…

- Organizatia judeteana PSD Tulcea il va propune pe senatorul Eugen Teodorovici pentru a ocupa fie postul de ministru al Fondurilor Europene, fie pe cel de ministru al Finantelor Publice, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei, Horia Teodorescu. Citeste si:…

- Zilele acestea, liderul PSD Liviu Drganea va negocia intens cu UDMR cu scopul de a obtine voturile maghiarilor pentru investirea Guvernului Dancila. Desi are majoritate alaturi de ALDE, PSD ar vrea si sprijinul UDMR tocmai pentru a arata ca se bazeaza in continuare pe o majoritate solida in Parlament,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- La conferința de presa de astazi a PNL Argeș, deputatul Danuț Bica a vorbit despre noul guvern condus de Viorica Dancila propus de alianța PSD-ALDE. ”Ultimii doi premieri au fost demiși de catre partidele din care faceau parte, unul dintre ei chiar prin aceasta premiera mondiala in lumea democratica,…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- Traian Basescu a postat pe pagina lui de facebook un mesaj, cu puțin timp, inaintea CEx-ului. Mai exact, fostul președinte a precizat ironic ca Dragnea și Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan". Comitetul Executiv Național s-a reunit luni de la 16:00 pentru a raspunde solicitarilor lui Mihai Tudose.…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Fostul lider PSD Victor Ponta vede doua variante in cadrul ședinței CEX care va avea loc in regim de urgența, luni. „Ori pleaca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier”, a afirmat…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis miercuri seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si 'spre stiinta' liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie.A da batalia cu Dragnea prin umilirea…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose.

- Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca la timp salariile profesorilor. Reacția liderului liberal vine dupa ce, spune aceasta, inspectoratele școlare au primit inștiințari despre faptul ca profesorii iși vor primi salariile cu o intarziere de cinci zile. Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat miercuri ca demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, reprezinta o pierdere pentru Guvern, invocand in acest sens buna colaborare din perioada in care faceau parte din acelasi Cabinet. "Cu doamna Doina Pana…

- "Ii voi informa pe presedintii Parlamentului European si Comisiei Europene ca modificarile PSD-ALDE la regulamentul Camerei reprezinta o actiune banditeasca si totalitara prin care majoritatea pune lacatul pe Parlament si amputeaza capacitatea de actiune a Opozitiei. Profitand de momentul plangerii…

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- Fost ministru de Finante in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu a publicat recent o analiza pe pagina ei de Facebook, analiza prin care dovedeste, spune ea, ca salariile nu vor creste pe cat au anuntat guvernantii. Petrescu sustine ca inflatia va taia mare parte din cresterea de 4% a salariilor.Citeste…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca actiunile Guvernului sunt indreptate impotriva interesului national, iar aroganta PSD si ALDE a atins cote greu de imaginat. ”PSD ramane in mod evident cel mai mare dusman al democratiei…

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a amintit celor peste 1.000 de simpatizanti ai partidului adunati la Palatul Parlamentului de promisiunile nerespectate ale PSD, afirmand ca „au ajuns sa fie la putere oameni fara caracter, cinste, onoare, respect, fara frica de Dumnezeu”, Cosa Nostra, un…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a fost gazda unui eveniment care a avut-o in prim plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care a discutat impreuna cu reprezentanți ai societații civile pe tema legilor justiției. Numai ca, la un moment dat și-a facut auzita vocea, Ludovic Orban, președintele PNL.…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat marti ca liberalii au cerut conducerii Parlamentului amanarea votului pe legile justitiei, „desesizarea“ comisiei condusa de Florin Iordache si dezbaterea proiectelor procedura normala, dar si solicitarea avizului Comisiei de la Venetia.

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre dezvaluirile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, in emisiunea „Sinteza zilei”. „La „Sinteza zilei” a venit o doamna judecator de la Consiliul Superior al Magistraturii. Doamna judecator se numește Evelina Oprina…

- PNL si USR vor initia impreuna motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, a declarat, marti, liderul deputatilor PNL, botosaneanca Raluca Turcan, afirmand ca liberali vor purta discutii cu UDMR, PMP, minoritatile nationale si parlamentarii neafiliati.

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…

- Facand referire la anuntata intentie a PNL-ului de a depune o motiune de cenzura la adresa actualului Cabinet, dupa modificarile aduse Codului Fiscal, Alina Gorgiu a tintu sa asigure pe toata lumea ca PNL-ul ar avea o solutie de premier, in cazul unei schimbari la Palatul Victoria. “In politica e ca…