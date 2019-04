Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea sa-l reduca la tacere pe Președintele Romaniei in campania pentru referendum, printr-o Ordonanța de Urgența, acuza președintele PNL, Ludovic Orban.Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului…

Se anunta o noua criza politica majora la varful PSD. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu este de acord cu restructurarea Guvernului prin vot in Parlament, varianta sprijinita de presedintele PSD Liviu Dragnea.

Este alerta la Parchetul General. Fostul purtator de cuvant al Parchetului General a sarit in urma cu puțin timp de la etajul instituției. Decesul a fost pronunțat de Ambulanța București.

- Primariile și universitațile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de…

Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala este asigurata, incepand de vineri si pana pe 2 mai, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal.

- Un catolic filipinez care joaca rolul lui Iisus Hristos in fiecare an, in Vinerea Mare, in cadrul unei reconstituiri a patimilor Mantuitorului care include momentul crucificarii, s-a lasat rastignit pentru al 33-lea an consecutiv saptamana trecuta, inaintea Pastelui catolic.

- Saptamana Mare a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului.

- Papa Francisc conduce vineri seara procesiunea "Drumul Crucii", o ceremonie religioasa veche de secole, care reconstituie suferinta lui Iisus în timp ce era condus spre crucificare, noteaza Agerpres.