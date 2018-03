Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Tuchel (foto jos) este fara angajament din mai 2017, cand s-a despartit de Borussia Dortmund, dar de serviciile antrenorului de 44 de ani s-a interesat inclusiv Bayern munchen, care l-ar vedea drept posibilo succesor al lui Jupp Heinckes. Planurile sale sunt insa de a antrena in alta tara…

- Thomas Tuchel nu va prelua banca tehnica a campioanei Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, pentru ca va pregati o echipa de top dintr-un campionat strain, scrie DPA. Tuchel a negat interesul oficialilor echipei bavareze fata de posibila sa aducere la Bayern, dupa ce a precizat ca s-a angajat…

- Bayern Munchen nu va da curs niciunei oferte la finalul acestui sezon pentru atacantul polonez Robert Lewandowski, care este legat de clubul bavarez de fotbal prin contract pana in iunie 2021, relateaza revista Kicker.In ultimele saptamani, presa internationala a vehiculat un interes constant…

- Ki Sung-Yong (29 de ani), mijlocasul defensiv al lui Swansea, ar fi una dintre principalele tinte ale lui AC Milan pentru fereastra de transferuri din vara, anunta CalcioMercato. Potrivit sursei citate, jucatorul sud-coreean din Premier League, al carui contract cu "lebedele" expira in vara, i-a impresionat…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid si internationalul polonez Robert Lewandowski au ajuns la un acord de principiu pentru ca golgheterul formatiei Bayern Munchen sa devina jucatorul madrilenilor din sezonul viitor, anunta cotidianul El Mundo Deportivo.

- Tehnicianul formatiei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, care a devenit miercuri primul antrenor cu 11 victorii consecutive in Liga Campionilor, a declarat ca pentru el acest lucru nu este foarte important, potrivit news.ro. "Nu inseamna prea mult pentru mine. Ceea ce conteaza mai mult este ca echipa sa…

- Ultimele partide din „optimile” UEFA Champions League s-au consumat in aceasta seara. Barcelona și Bayern Munchen s-au alaturat echipelor calificate in sferturile de finala ale celei mai prestigioase competiții inter-cluburi din Europa.

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile marcate de Thiago…

- Razvan Burleanu face noi acuzații la adresa lui Ionuț Lupescu: ”Povestea unui comision marca Lupescu”. Președintele FRF in exercițiu folosește din nou blogul sau pentru a-l ataca pe ”Kaiser”, de data aceasta folosindu-se de un contract cu o casa de pariuri. Textul integral publicat de Razvan Burleanu:…

- Tehnicianul lui Bayern Munchen, Jupp Heynckes, considera ca Thomas Tuchel e cel mai potrivit sa il inlocuiasca din vara pe banca tehnica a campioanei Germaniei. Intr-un inteviu acordat publicației germane Bild, Heynckes a mai precizat inca odata ca intenționeaza sa se retraga la sfarșitul acestui sezon…

- BC CSU Sibiu isi consolideaza pozitia de lider in clasamentul Ligii Nationale dupa o partida extrem de disputata, in deplasare la SCM U Craiova. Baschetbalistii sibieni au invins echipa din Banie, scor 79-72 (22-19, 20-21,18-17, 19-15) si au inregistrat a sasea victorie consecutiva. Baschetbalistii…

- AC MILAN - ARSENAL LIVE in EUROPA LEAGUE. ONLINE STREAM PRO X TELEKOM SPORT - VIDEO. AC MILAN și ARSENAL se joaca LIVE VIDEO pe PROX și TELEKOM SPORT de la 20:00 și ONLINE STREAM pe aplicație. Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal, Arsene Wenger, a declarat ca nu-si face griji ca va…

- Cristian Streich (52 de ani), antrenorul lui SC Freiburg, s-ar afla in fruntea listei lui Bayern Munchen pentru a-l succeda pe Jupp Heynckes pe banca tehnica, care a anuntat in repetate randuri ca vrea sa-si incheie cariera la finalul acestei stagiuni. ...

- La doar cateva zile distanta dupa ce a trecut cu 3-0 de Arsenal in finala Cupei Ligii Angliei, Manchester City a repetat performanta si in Premier League. "Cetatenii" au facut spectacol pe "Emirates" si au predat o noua lectie de fotbal echipei pregatite de Arsene Wenger, intr-un meci restant din etapa…

- Proiectul “DOTAREA CU UTILAJE CARESTRANS SRL”, cod MySMIS 104646, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre CARESTRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR și 130.519,07 lei din fonduri de la…

- Proiectul “ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL”, cod MySMIS 104610, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre LUNGU TRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR si 130.519,07 lei din fonduri de…

- Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul cu privire la activitatea DNA. 'Distinct de raportul pe care il voi prezenta in Parlament saptamana urmatoare, in cursul zilei de joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare…

- Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la ora 18,00, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie. Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul…

- La mai puțin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitații juridice, Partidul „Pro Romania” anunța ca, urmare a dorinței mai multor simpatizanți locali, iși va deschide o noua filiala, in județul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politica actuala – Daniel Constantin, Victor…

- Tehnicianul echipei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, a declarat ca returul optimilor Ligii Campionilor cu Besiktas Istanbul va trimite cel mai bun 11 in teren, in ciuda victoriei, scor 5-0, de marti seara."Au fost doua reprize complet diferite.

- Publicația germana Der Spiegel a publicat un articol despre șeful Interpolului de la Chișinau, in care explica de ce și pentru ce Fredolin Lecari a intrat in componența conducerii Interpolului.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani mecanismul de comasare a celor cinci formulare, printre care si Declaratia 600, intr-unul singur.

- Biletul zilei: Meciul de la Munchen are o favorita certa, insa pariul nostru nu va fi pe un semn clasic, ”1,x,2”. Pariem pe goluri, intr-o disputa in care și Schalke poate avea un cuvant de spus. ”Minerii” au debutat oscilant in acest an, iar pe ”Allianz Arena” vor trebui sa forțeze la maximum…

- Managerul lui Arsenal, Arsene Wenger, comenteaza subiectul "trișorilor" din Premier League: "Atacanții forțeaza regulamentul la penaltyuri. Cat de departe pot merge? Arbitrii decid. Dar, uneori, la viteza normala, e foarte dificil sa-ți dai seama". ...

- FC Barcelona a inceput sa caute jucatori pentru campania de transferuri din aceasta vara. ALBA și ALABA Publicația Don Balon susține ca Leo Messi le-ar fi propus sefilor gruparii blaugrana o lista cu 3 nume drept soluții pentru postul de fundaș stanga. Argentinianul l-ar aduce, pentru a-i face concurența…

- Potrivit Daily Telegraph, Arsene Wenger ar fi primit o oferta din China cu un salariu anual de 35 de milioane de euro. Pe care managerul lui Arsenal a refuzat-o! Francezul in varsta de 68 de ani inca se gandește la Real Madrid, susține cotidianul britanic: "Real e visul sau". ...

- Bayern Munchen a mai facut un pas catre cel de-al saselea sau titlu consecutiv de campioana a Germaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa mijlocasului roman Alexandru Maxim, FSV Mainz, intr-o partida disputata sambata in cadrul etapei a 21-a din Bundesliga. Elevii…

- "Duelul dintre actualul numar 1 mondial si predecesoarea sa si-a respectat toate promisiunile. Dupa 2 ore si 22 de minute de lupta intensa, cu scenarii diverse si marcate de lovituri halucinante, Simona Halep a facut ca ierarhia sa se respecte si s-a impus, cu mare efort, in fata unei excelente Angelique…

- Fundașul central al lui Manchester United, Chris Smalling, ar putea ajunge la Arsenal. Potrivit publicației britanice Gambling Time, Smalling este dorit de antrenorul "tunarilor", Arsene Wenger, care vrea neaparat sa intareasca in aceasta iarna defensiva londonezilor. ...

- Holger Betz (39 de ani) este fotbalistul german care a petrecut cei mai mulți ani la același club. El joaca din 1993 pentru SSV Ulm, formație care activeaza acum in liga a patra. Cand vine vorba de fidelitate, nimeni nu-i poate lua fața lui Holger Betz. Acesta a devenit jucatorul lui SVV Ulm cu 25 de…

- Rezultatele modeste ale lui Chelsea din acest tur l-au determinat pe antrenorul Antonio Conte sa isi doreasca sa transfere cat mai repede un atacant. Potrivit presei internaționale, italianul a inceput cautarile unui varf de careu, iar lista sa cuprinde deja 3 nume: Fernando Llorente (Tottenham), Andy…

- Reiss Nelson, unul dintre cei mai promițatori tineri de la academia lui Arsenal, este dorit de Real Madrid, anunța dailymail.co.uk. Atacantul de 18 ani va ramane liber de contract in vara lui 2019, iar echipa lui Arsene Wenger nu i-a facut inca o oferta de prelungire a ințelegerii, mai noteaza sursa…

- Comunicat de presa - IPJ IlfovColiziune intre doua autovehicule La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, o tanara, de 22 de ani, din (...) Focsani, a condus un autoturism pe D.N.C.B., sensul de mers, dinspre Otopeni catre Tunari, iar in apropierea kilometrului 4,…

- Un cantaret celebru din tara noastra face afirmatii socante si lanseaza un atac teribil la adresa propriului tata. Mai mult, acesta a decis sa ia o hotarare radicala. Calin Geambasu a anuntat ca vrea sa renunțe la numele sau de familie, dar și la moștenirea de un milion de euro.Citește și:…

- Arsenal se pregateste sa-l inlocuiasca pe Arsene Wenger dupa 21 de sezoane, iar omul chemat sa duca mai departe munca legendarului manager francez este Carlo Ancelotti (58 de ani). La capatul primului sezon in care a esuat in incercarea de a duce Arsenal in grupele Ligii, Wenger a scapat la limita…

- Grupul Volkswagen este din nou cel mai mare producator auto din lume, devansandu-i pe niponii de la Toyota Motor Corporation. Despre acest lucru scriu jurnalistii de la Reuters, care citeaza pe colegii lor germani de la Bild am Sonntag.

- Presa din Anglia și Franța anunța ca Manchester United și PSG s-au ințeles pentru transferul lui Lucas Moura, fotbalist care și-a dat și el acordul pentru a juca in Premier League. Canal + și Daily Star anunța ca Manchester United va plati 25 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lucas Moura, brazilian…

- Tehnicianul francez Arsene Wenger a declarat, marti, ca nu exista "niciun contact" intre gruparile Arsenal si Manchester City pentru transferul chilianului Alexis Sanchez.Intrebat daca vrea ca Sanchez sa ramana, Wenger a raspuns: "Nu ma astept la nimic. Sunt concentrat la meciul din Cupa Ligii…

- Fundașul central al lui Chelsea, David Luiz, ar putea ajunge in aceasta iarna la Arsenal. Potrivit presei din Marea Britanie, Luiz este dorit de antrenorul "tunarilor", Arsene Wenger. Internaționalul brazilian nu a mai evoluat pentru Chelsea de mai mult de o luna, ultimul sau meci fiind in Liga Campionilor,…

- Echipa de fotbal Arsenal, detinatoarea Cupei Angliei, a fost eliminata de divizionara secunda Nottingham Forest, invingatoare cu 4-2 duminica, pe teren propriu, intr-un meci din turul 3 al competitiei.Eric Lichaj (minutele 23 si 44), Ben Brereton (64 penalty) si Kieran Dowell (85 penalty)…

- Antrenorul echipei Arsenal, francezul Arsene Wenger, a fost suspendat trei meciuri de catre Federatia engleza de fotbal (FA) pentru ''conduita necorespunzatoare'', dupa afirmatiile facute la adresa arbitrului meciului cu West Bromwich Albion, pe 31 decembrie (1-1). ''Managerul…

- Antrenorul echipei de fotbal Arsenal, francezul Arsene Wenger, a depasit recordul detinut de Sir Alex Ferguson si a ajuns la 811 meciuri pe banca tehnica a unei echipe din Premier League, cu prilejul partidei incheiate la egalitate duminica de londonezi, 1-1, pe terenul lui West Bromwich Albion, transmite…

- Managerul francez Arsene Wenger, 68 de ani, din 1996 la Arsenal, a reușit joi seara a 468-a victorie in Premier League. Arsene are insa doar 3 titluri, fața de cele 13 caștigate de Sir Alex. Nu-i vine sa creada ca a ajuns pana aici. Are 68 de ani, a debutat la Arsenal pe 12 octombrie 1996, la un 2-0…

- Mijlocașul dreapta al lui Leicester City, Riyad Mahrez, ar putea evolua din aceasta iarna la Arsenal. Potrivit publicației algeriene Le Buteur, Mahrez este dorit in continuare de antrenorul "tunarilor" Arsene Wenger, care il considera inlocuitorul perfect pentru Alexis Sanchez, chilianul fiind foarte…

- Arsene Wenger va ajunge astazi la 810 partide pe banca lui Arsenal, in disputa cu Crystal Palace, și il va egala pe Sir Alex Ferguson, antrenorul legendar al lui Manchester United. Statistica se refera doar la perioada de cand prima divizie din Anglia a luat denumirea Premier League, din 1992. Altfel,…

- Presa din peninsula scrie ca Arsenal deja a inaintat catre Juventus o oferta de 35 de milioane de lire sterline pentru marocanul Medhi Benatia. Pentru a nu rata pentru al doilea an consecutiv prezența in grupele Champions League, Arsene Wenger iși dorește sa iși intareasca echipa in perioada de mercato…