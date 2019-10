Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va demara, incepand cu data de 16 octombrie 2019, efectuarea platilor in avans in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal și zootehnic. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, Guvernul a aprobat in data de 2 octombrie a.c. Hotararea…

- In acest an, fermierii au depus la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) 846.619 de cereri pentru subvențiile agricole, pentru o suprafața declarata la plata de 9.711.211 hectare. Acordarea plaților in avans aferente subvențiilor agricole va demara pe data de 16 octombrie cu prioritate…

- 2 septembrie este data ultima pana la care rentierii agricoli se mai pot prezenta personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura(APIA) pentru obținerea vizei aferente anului 2018. Reprezentanții APIA transmit ca rentierii trebuie sa aiba asupra lor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru obtinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta pana la data de 2 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca pentru obtinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta pana la data de 02 septembrie 2019, personal ori prin mandatar curator tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru obtinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se mai pot prezenta pana la data de 02 septembrie 2019, personal ori prin mandatar/ curator/ tutore, la oricare Centru judetean al APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti,…

- PRINSI… Terenurile agricole din judetul Vaslui au devenit sursa de imbogatire pentru cei care vor sa fraudeze statul. O arata si cazul administratorului unei firme din București, care a declarat in fals la Agenția de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ca lucreaza terenuri agricole in judetele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii asteapta pe toti cei interesati a incasa renta viagera agricola, aferenta anului 2018, sa se prezinte la centrul judetean din Baia Mare pentru vizarea carnetelor de rentier. Termenul limita este 31 august 2019. In judetul Maramures sunt 187…