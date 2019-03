Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeazaca, inconformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, in perioada01 martie – 15 mai 2019, la Centrele judetene/locale APIA si al Centrul Municipiului Bucuresti,se vor depune CererileUnice de Platain cadrul Campaniei2019.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2019, sub sloganul:ldquo;APIA SUSTINE VALORILE COMUNE EUROPENE SI FERMIERII ROMANI.DEPUNE CEREREA UNICA DE PLATA IN PERIOADA 1 MARTIE…

- PUTEREA a solicitat recent ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Regionale, Petre Daea, sa furnizeze date despre documentele privind contractul din 2008, negociat in mandatul de ministru al Agriculturii al lui Dacian Cioloș, privind serviciile de extindere și dezvoltare a sistemului informatic al…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura anunța potențialii beneficiari ca p#na doar p#na joi, 31 ianuarie 2019 inclusiv, se depun cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achiziționate și utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie-31…

- Peste 83,29% din dosarele pentru subvenții aferente anului 2018 au fost deja onorate la Centrul județean Bacau al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Au fost autorizate la plata 15.410 dosare din 18.502 depuse, pentru peste 134,4 milioane de lei, adica peste 28,8 milioane de…

- In perioada 11 decembrie 2018, ora 9:00 – 28 iunie 2019, ora 14:00 se va desfașura cea de a 3-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurire, aferenta submasurii 8.1 „Impaduriri și crearea de…

- Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) vor achita, in 17 – 21 decembrie 2018, ajutoare de stat in cuantum de aproximativ 73,5 milioane de lei pentru ameliorarea raselor de ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca pana la data de 17 decembrie 2018 inclusiv,se depun, la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora caruia se afla sediul social al solicitantului,…