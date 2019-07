Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de fotbal a Braziliei, Tite, i-a retras banderola de capitan atacantului-vedeta Neymar si a încredintat-o experimentatului fundas Dani Alves, colegul acestuia de la campioana Frantei, Paris Saint-Germain, cu trei saptamâni înaintea startului turneului Copa America…

- PSG are deja titlu in buzunar, locul doi in Ligue 1 se poate decide duminica, in Lyon - Lille. Oaspeții au șase puncte avans. Vineri Strasbourg - Marseille 1-1 Sambata PSG - Nice 1-1 VIDEO Bordeaux - Angers 0-1 VIDEO Guingamp - Caen 0-0 Reims - Nimes 0-3 VIDEO Duminica 16:00 Montpellier - Amiens 16:00…

- Deja campioana în Franța, PSG nu pare sa mai puna preț pe meciurile ramase de disputat în acest sezon. Echipa antrenata de Thomas Tuchel a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Nice, în etapa a 35-a din Ligue 1.Ganago a deschis scorul pentru oaspeți în minutul…

- Atacantul francez Kylian Mbappe (PSG) a primit o suspendare de trei meciuri, pentru cartonasul rosu vazut in meciul cu Rennes (2-2, 5-6 dupa loviturile de departajare) din finala Cupei Frantei de pe Stade de France, relateaza L'Equipe. Mbappe a vazut direct cartonasul rosu dupa un atac dur la Damien…

- Antrenorul echipei PSG, Thomas Tuchel, a criticat dur gestul vedetei Neymar, care a lovit un spectator dupa infrangerea parizienilor din finala Cupei Frantei, de sambata, in fata lui Rennes, scor 5-6 dupa penaltyuri.

- Antrenorul echipei PSG, Thomas Tuchel, a criticat dur gestul vedetei Neymar, care a lovit un spectator dupa infrangerea parizienilor din finala Cupei Frantei, de sambata, in fata lui Rennes, scor 5-6 dupa penaltyuri. ''Nu este deloc normal ceea ce a facut. Nu este posibil sa faci asa ceva. Nimanui…

- PSG a pierdut finala Cupei Franței, dupa loviturile de departajare, in fața formației Rennes, scor 2-2 (6-5 pen.). Brazilianul Neymar și-a criticat colegii la final. „Trebuie sa fim barbați in vestiar, apoi sa fim mai uniți pe teren. Vad mulți jucatori tineri care dau mai mult din gura decat sa asculte.…

- FC Nantes a produs surpriza în meciul de pe teren propriu cu Olympique Lyon, impunându-se cu 2-1 (etapa 32 din Ligue 1). Echipa lui Ciprian Tatarușanu a obținut astfel prima victorie dupa o serie de patru înfrângeri consecutive.Nantes a deschis scorul în minutul 11…