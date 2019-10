Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, a fost foarte suparat ca echipa ardeleana a fost criticata de comentatorii postului Telekom Sport dupa victoria inregistrata la Rennes, in Liga Europa."Nu mai suntem multumiti cand avem sase puncte in Europa League, cand obtinem trei puncte pe terenul…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit, la conferința de presa premergatoare partidei cu Rennes din etapa a treia a grupelor Europa League, despre problemele din cadrul lotului și a declarat ca s-ar mulțumi cu un punct în urma duelului din Franța."Peteleu e accidentat și…

- CFR Cluj a strâns trei puncte în primele doua meciuri din Europa League, iar cele doua jocuri cu Rennes vor fi decisive. Trupa antrenata de Dan Petrescu va juca joi în Franța primul meci, iar pe 7 noiembrie cele doua se vor duela în Gruia. Oficialii campioanei României…

- Antrenorul lui Celtic Glasgow, Neil Lennon, spera ca echipa sa isi va lua revansa in fata lui CFR Cluj in Europa League, dupa ce campioana Scotiei a fost eliminata de cea a Romaniei in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, scrie cotidianul The Scottish Sun. Dupa cum s-a anuntat, tragerea…

- Echipele Lazio Roma (Italia), Celtic Glasgow (Scotia) si Rennes (Franta) vor fi adversarele lui CFR Cluj in Grupa E a Europa League la fotbal, a decis tragerea la sorti organizata vineri la Monaco. CFR a eliminat-o in aceasta vara pe Celtic in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, cu…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, și-a aflat adversarele din grupele Ligii Europa, dupa tragerea la sorți care a avut loc astazi, la Monte Carlo. Gruparea antrenata de Dan Petrescu face parte din Grupa E, alaturi de Lazio (Italia), Celtic (Scotia) și Rennes (Franta). Reamintim ca CFR Cluj a mai sustinut…

