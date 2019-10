Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (50 de ani) a comentat victoria CFR-ului cu Rennes, scor 1-0, din grupele UEFA Europa League. Vezi AICI clasamentul grupei ECFR Cluj are 6 puncte dupa 3 meciuri și e pe locul 2. Lider e Celtic cu 7 puncte CFR Cluj - Rennes se joaca pe 7 noiembrie, de la 19:55 Dumitrescu a dorit sa…

- CFR Cluj va infrunta echipa Rennes, joi, incepand cu orele 22:00, in grupele Europa League. Partida va avea loc pe stadionul Roazhon Park din Rennes, potrivit Mediafax.In clasamentul grupei E, CFR Cluj se afla pe locul 2, cu 3 puncte, in spatele liderului Celtic, cu 4 puncte. Rennes este pe…

- L'Equipe a scris dupa meciul CFR Cluj vs CSU Craiova, scor 2-0, ca echipa ardeleana înmagazineaza încredere în urma acestui rezultat pentru partida cu Rennes din Europa League. Sursa citata remarca victoria importanta obtinuta de CFR Cluj în meciul cu echipa de pe locul 3,…

- Managerul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu s-ar multumi cu un egal in meciul de la Cluj, cu campioana CFR. ''Jucam la Cluj, la campioana tarii, dar mergem cu gandul la victorie, pentru ca avem nevoie de puncte. Am pierdut…

- Celtic și CFR Cluj se infrunta in etapa secunda a grupelor Europa League. Partida e azi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom 1, Digi 1 și Look Sport. Campioana i-a transformat pe Deac și pe ceilalți fotbaliști in niște asociați in aventura europeana: echipa imparte in vestiar…

- CFR Cluj va primi o suma impresionanta din partea UEFA pentru victoria din meciul cu Lazio Roma, din grupele Europa League. Ardelenii vor incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575 de mii de euro. De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League a incasat deja 5.2 milioane…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a declarat la finalul meciului cu Lazio, de joi seara, scor 2-1, in grupele Europa League, ca victoria obtinuta este una meritata, atribuind meritele jucatorilor sai.

- Debutul Gloriei in noul campionat al Ligii a 2-a nu a fost unul spectaculos, insa foarte eficient. Trei puncte bifate din start, menite sa dea incredere jucatorilor și sa pastreze o atmosfera buna la inceput de sezon. Eficienta, dar nu și ușoara, se mai poate spune despre victoria de duminica, cu Csikszereda…