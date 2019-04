Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul social neo-noir WHAT/IF exploreaza consecințele a ceea ce se intampla atunci cand oameni decenți incep sa faca lucruri inacceptabile. Primul sezon din serialul original Netflix spune povestea unei oferte avantajoase, dar bizare, pe care o femeie misterioasa o face unui cuplu din San Francisco…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat vineri ca intentioneaza sa-i transfere pe imigrantii ilegali arestati la frontiera spre "orasele-sanctuar", majoritatea democrate, pentru - dupa cum a ironizat el - "a le face placere adversarilor sai politici", informeaza sambata AFP si Reuters.…

- Emma Corrin, o actrita emergenta, a fost aleasa pentru a interpreta rolul printesei Diana in popularul serial de televiziune "The Crown", produs si difuzat de Netflix, au anuntat marti reprezentantii platformei americane de streaming, citati de DPA.

- Documentarul ‘Game of Thrones: The Last Watch’ va prezenta din interior filmarile realizate in sezonul final al popularului serial si va fi difuzat, in exclusivitate de HBO, la 26 mai, relateaza EFE. Regizoarea britanica Jeanie Finley s-a implicat in filmarile realizate timp de peste un an ale celui…

- In cele doua zile, 21-22 martie, la cea de-a treia ediție Linked Culture, vor veni cei mai importanți manageri și producatori de evenimente din Romania, organizații ca Emagic, editura Nemira, DokStation, instituții publice și private ca Muzeul de Arta Recenta și Direcția Județeana pentru Cultura…

- Înfiintata în 2013, ca firma de apartament, a ajuns în prezent sa aiba 300 de angajati si o cifra de afaceri de peste 7,5 milioane de dolari. Compania lucreaza în principal cu parteneri din SUA, însa a reusit sa lanseze la apa propriul studio, Lorraine, care s-a…

- Muzeul de Arta Moderna din San Francisco (SFMOMA) va scoate la licitatie in luna mai o importanta lucrare a pictorului american Mark Rothko estimata la intre 35 si 50 de milioane de dolari, relateaza EFE preluata de Agerpres. Sotheby's, compania care va organiza licitatia, a anuntat vineri…

- Proprietarii cinematografelor de arta din Europa cer organizatorilor Festivalului de Film de la Berlin sa nu mai includa pelicule produse exclusiv pentru platformele online, precum Netflix, in competitia oficiala, relateaza The Hollywood Reporter.