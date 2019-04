Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a lansat astazi Homecoming: Un Film de Beyonce, care prezinta o viziune intima a concertului istoric susținut de Beyonce la Coachella in 2018, prin care aduce un omagiu universitaților și colegiilor Americane dedicate comunitații de culoare. (HBCU – Historically black colleges and universities).…

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…

- Netflix ne-a facut un cadou frumos la mijloc de saptamana: primele imagini din noul sezon ”Stranger Things”. Un nou trailer pentru serialul Netflix ”Stranger Things” a fost facut public miercuri, online. La pachet, avem pentru tine pe virginradio.ro și primele imagini oficiale din sezonul 3 al serialului…

- Apple a confirmat ca va organiza un eveniment pe 25 martie, în cadrul caruia se presupune ca va anunța detalii despre un nou serviciu de streaming video și un nou serviciu de știri pe baza de abonament. Bloomberg descrie serviciul de streaming video al companiei drept un rival al platformelor…

- Un deținut s-a combinat cu psiholoaga penitenciarului și a pus chiar și de nunta. Superiorii femeii nu au gustat insa scenariul asta de serial de pe Netflix și au declanșat o ancheta. Mirele este interlopul Bogdan Dumitrache, cunoscut cu porecla „Crocodilu”, iar mireasa este cea psiholog-educator la Penitenciarul…

- Netflix anunța astazi trailerul oficial pentru cel de-al doilea sezon din serialul original Suburra, care se va lansa pe Netflix pe 22 februarie. Serialul Suburra este primul thriller original italian Netflix produs de Cattleya – parte din ITV Studios – in colaborare cu Rai Fiction. In noul trailer,…