Renault vrea să creeze o societate mixtă cu Nissan Compania auto Renault va propune un plan de creare a unei societați mixte, care sa-i ofere producatorului francez și partenerului japonez Nissan o poziție egala, scrie Mediafax citând Reuters.



În cadrul propunerii, ambele firme vor nominaliza un numar egal de directori pentru noua companie, care ar putea fi condusa de președintele Renault, Jean-Dominique Senard, potrivit unei persoane care a dorit sa ramâna anonima deoarece planul celor doua companii auto nu este public.



