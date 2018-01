Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Situatie ciudata la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filisanu“ Filiasi, acolo unde conducerea unitatii de invatamant a pus un zid in fata a patru ferestre imbracate in termopan. Directorul liceului a precizat ca a luat aceasta decizie dupa ce anul trecut au inceput lucrarile la sala de festivitati.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava are sapte medici rezidenti pe post, in specialitatile epidemiologie, igiena, medicina de laborator si sanatate publica.Directorul adjunct al DSP Suceava, dr. Catalina Zorescu, a declarat ca trei dintre rezidenti sunt in specialitatea epidemiologie, din ...

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Jeff Bezos este acum cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a ajuns luni la 105,1 miliarde de dolari, potrivit tracker-ului de miliardari al Bloomberg. Aceasta valoare eclipseaza recordul detinut anterior de fondatorul Microsoft, Bill Gates, scrie CNN.

- Managerul filialei Cahul a Școlii auto din Comrat și complicele acestuia au fost escortați la DGT Sud a CNA pentru a fi audiați într-un dosar pornit pe trafic de influența. Cei doi au fost reținuți de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuiți ca ar fi extorcat și primit bani pentru…

- Inceputul de an vine la Agenția de Mediu Neamț cu o mica surpriza. Gal Pal Ștefan, actualul director executiv, a transmis șefilor ierarhici de la București dorința de pensionare și așteapta raspunsul care, mai mult ca sigur, va fi unul pozitiv. In aceste condiții, se pune problema cine va veni sa ocupe,…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- In octombrie, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, si-a ”cimentat” pozitia de cel mai bogat om din lume. O luna mai tarziu, cand vanzarile retailerului online au crescut cu circa 20%, ajutate de Black Friday, Bezos a devenit prima persoana a carei avere a depasit pragul de 100 de miliarde de dolari, din 1999,…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- A venit timpul marilor schimbari la Renault. In timp ce mandatul de CEO al lui Carlos Ghosn in fruntea concernului gigant Renault-Nissan-Mitsubishi se incheie in luna mai, la numai cateva saptamani dupa ce implineste 64 de ani, in spatele cortinei compania deja a inceput sa ii caute un succesor.…

- Grupul auto francez Renault a demarat procesul de selectie a unui succesor pentru directorul general, Carlos Ghosn, al carui mandat va ajunge la final in luna mai 2018, informeaza un articol publicat joi in cotidianul financiar francez Les Echos, preluat de AFP, scrie Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- O ancheta finalizata la sfarsitul saptamanii trecute scoate la iveala un caz de-a dreptul socant. Directorul scolii din satul Bosia, Valeria Moisa, care este si profesoara de fizica, chimie si informatica, este acuzata de parinti si cadrele didactice ca bate copiii si ca nimeni nu se mai poate intelege…

- Directorul pentru Relații Internaționale ale partidului de guvernamant din Israel,Likud, Eli Hazan, a oferit Primului Ministru al Ungariei, Viktor Orban, informații despre miliardarul evreu-american George Soros, pentru a fi folosite in cadrul unei campanii criticate pentru ca ar reprezenta un act de…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va prelua o participatie de 40% la grupul de presa Challenges, o investitie inedita pentru un constructor auto dar care vizeaza dezvoltarea de continut pentru automobilele autonome, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Francezii şi europenii…

- Directorul DSP, Alba Alexandru Sinea, și inca 7 suspecți au fost propuși pentru mandat de arestare in dosarul privind comiterea unor delicte silvice și evaziune fiscala. Fața de cele 8 persoane cercetate, printre care și Directorul DSP, Alba Alexandru Sinea, a fost luata masura reținerii, pentru o perioada…

- Managerul Spitalului Marius Nasta, Gilda Popescu, a carei demitere a fost propusa de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii, sustine ca va contesta decizia. Raportul Corpului de Control arata ca s-a incalcat legea privind achizitiile publice. Citeste si: Sondajul care da toate planurile…

- Astazi, se implineste o saptamana de cand directorul Ilie Floroiu a iesit la pensie si a predat fraiele Clubului Sportiv Farul Constanta colegilor sai. Dupa mai bine de 45 de ani in slujba Cetatii Tomisului, fostul mare atlet a spus „stop”, dorind sa dedice mai mult timp familiei, in special celor doi…

- Facebook a lansat o aplicatie de mesagerie pentru copii. Este pentru prima data cand gigantul Facebook creeaza un produs pentru copii, pentru a atrage utilizatori si din acel segment de varsta, unde principalul competitor este Snapchat. Messenger Kids este o aplicație „de mesagerie video…

- In sala festiva a scolii, manifestarea dedicata Zilei Naționale a debutat cu intonarea imnului national si intonarea imnului scolii, apoi au fost prezentate fragmente din istoricul evenimentului, de catre profesorul de istorie Tiberiu Muller. Momentul artistic a fost deschis de elevii claselor primare,…

- Fundasul formatiei FC Viitorul, Cristian Ganea, monitorizat de mai multa vreme de Athletic Bilbao, a intrat si in atentia clubului Olympiacos Pireu si a catorva echipe din Bundesliga, informeaza AS. Ganea a starnit interesul acestor echipe dupa evolutia din ultimul meci, cand a reusit sa…

- Cumparaturile online care au avut loc de Black Friday au crescut cu 18,4- fata de anul trecut, potrivit datelor publicate de compania Adobe Analytics, iar investitorii mizeaza ca Amazon va atrage o parte mai mare din cheltuielile online, in sezonul cumparaturilor de iarna. Prin depasirea pragului de…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu a precizat , ca, de duminica, precipitatiile se vor extinde in toata tara, iar la munte ploile se vor transforma in ninsori, astfel temperaturile vor fi cuprinse intre -5 si cel mult 10 grade.

- Stocurile de carbune in centrale sunt duble fața de anul trecut, iar sistemul energetic național este pregatit pentru aceasta iarna. E concluzia ministrului Energiei, Toma Petcu, expusa la o conferința organizata de publicația ”Focus Energetic”. Sorin Boza, președintele Directoratului…

- Functionarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura Gorj deruleaza in aceasta perioada controale la 2.727 de fermieri care au avut probleme in intocmirea documentatiilor depuse pentru plata subventiilor. Este vorba de deficiente scoase in evidenta prin teledetectie. Constantin Negrea, directorul…

- Prezenti in studioul Digi Sport, fostul jucator de la Dinamo, Ciprian Marica, si directorul sportiv al alb-rosilor, Ionel Danciulescu, au discutat despre problemele clubului. Initial, Danciulescu a vorbit despre tactica anti-FCSB, prin care Dinamo nu va mai permite jucatorilor sa se transfere…

- Dumitru Popescu, directorul companiei romanesti Arca Space Corporation, cu sediul in Las Cruces, a fost arestat, fiind inculpat pentru frauda, fals si deturnare de fonduri in Statele Unite, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- A comandat un laptop de pe Amazon pe care a platit o suma piperata. Aaron Gander, in varsta de 24 de ani, a dat 2.400 de lire sterline pe un laptop. Sau cel putin asa credea el. Tanarul si-a comandat gadgetul de pe Amazon si nici prin cap nu ii trecea ca ar putea sa aiba o surpriza neplacuta. A

- Hotararea de Guvern privind formarea circumscripțiilor electorale a fost adoptata fara a fi respectate o serie de cerințe. Totodata, in activitatea Comisiei pentru constituirea circumscripțiilor uninominale au existat mai multe carențe. Aceste opinii au fost exprimate in cadrul emisiunii „Piața Unirii”…

- Termoelectrica S.A. și Fondul pentru Eficiența Energetica iși propun sa lanseze parteneriate in domeniul imbunatațirii eficienței energetice și energiei regenerabile, noteaza NOI.md. In acest sens a fost semnat un Memorandum de colaborare, vineri, 10 noiembrie, de catre directorul general al Termoelectrica…

- Directorul general ANPC, Paul Anghel, îi avertizeaza pe consumatorii români sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele sunt conservate cu Imazalil, o substanta interzisa de legislatia UE.„Cititi cu atentie eticheta produselor…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a fost implicat intr-o bataie care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un club de noapte din Bucuresti, potrivit Gazeta Sporturilor, citata de News.ro . Stoica a recunoscut incidentul, insa a precizat ca nu a participat la bataie, ci doar a incercat…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel avertizeaza consumatorii sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele dintre acestea sunt conservate cu Imazalil, o substanta foarte periculoasa folosita pentru combaterea bolilor la plante, dar a carei utilizare in agricultura…

- Daca vremea in decembrie va fi mai "blanda", cu temperaturi obișnuite pentru aceasta perioada, in ianuarie mercurul din termometre va scadea semnificativ.In decembrie, temperatura medie lunara a aerului va avea, in general, valori apropiate de media multianuala. Citește și: Anunț cumplit:…

- Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat, joi, in Comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE, ca stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze a crescut si meteorologii au anuntat ca ne asteapta o iarna geroasa cu…

- "RAJA Constanta va implementa un proiect de 592 milioane de euroldquo;, a anuntat, ieri, in contextul unei conferinte de presa, Aurel Presura, directorul SC RAJA SA Constanta. Proiectul de Sprijin pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de…

- 60 de autobuze pentru Cluj: licitatie suspendata Noi contestatii au facut ca licitatia Companiei de Transport Public, pentru maximum 60 de autobuze, sa fie suspendata. Compania de Transport Public (CTP) anuntase ca va organiza în 2 noiembrie licitatia pentru cumpararea a cel mult 60 de autobuze.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, i-a demis vineri dimineata pe directorul general al Metrorex, Marin Aldea, si pe directorul de exploatare al societatii, Liviu Daniel Dinu. In plus, ministrul a dispus si o ancheta severa la metrou.

- Conform sursei citate, in urma incidentului de la metrou ministrul Transporturilor a decis demiterea celor doi directori ai Metrorex. De asemenea, la Ministerul Transporturilor a fost format un comandament de urgenta. Circulatia metroului este oprita, vineri dimineata, pe tronsonul Izvor-Politehnica-…

- Firmele sucevene care transporta persoane dializate au fost verificate daca si-au pregatit masinile pentru sezonul rece, iar primariilor li s-a solicitat sa transmita o evidenta cu femeile insarcinate care in caz de necesitate ar avea nevoie de transport special, a declarat marti, intr-o conferinta…

- Știri de Cluj continua seria dezvaluirilor abuzurilor și ilegalitaților care au loc la DRDP Cluj. Deși este numit în funcția de director interimar, mai exact fiind în perioada de proba, ca director al DRDP Cluj, inginerul Radu Baruța va trebui sa dea socoteala…

- De-a lungul anilor, Amazon si-a extins oferta de produse si prezenta globala, introducand tableta pentru carti Kindle, servicii de cloud computing, productia de programe si filme originale, sistemul de recunoastere vocala Echo destinat locuintelor, iar in luna august a cumparat retailerul Whole Foods.…

- Directorul general al Deutsche Borse, Carsten Kengeter, va demisiona din cauza acuzatiilor de insider trading - tranzactii ilegale bazate pe informatii privilegiate, transmit DPA si Deutsche Welle. Decizia a fost luata dupa o sedinta extraordinara a Consiliului de Supervizare. Nu a fost numit…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a vorbit luni la Antena 3 despre prognoza meteo pentru perioada urmatoare, dar și despre cum va fi vremea in aceasta iarna. Meteorologii prognozeaza o iarna cu viscole și episoade de ger, cu temperaturi ce vor cobori și sub -30 de grade. Deocamdata, eterna intrebare,…